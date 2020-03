JetBlue’dan Corona Virüslü Uçan Yolcuya Ömür Boyu Yasak

ABD merkezli havayolu şirketi JetBlue, geçtiğimiz günlerde oldukça dikkatsiz ve umursamaz bir yolcusuna ömür boyu uçuş yasağı getirdi. Uçuş yasağı getirilen yolcu, uçuş öncesi girdiği Corona testinin sonuçlarının uçuş sırasında pozitif olduğunu söyleyerek iniş sonrasında ekibe haber verdi.

Dünyanın birçok ülkesinde görülen Corona virüsü, hükümetlerin, insanların ve şirketlerin sayısız önlem almalarına neden oldu. Hükümetler, ülkelerine diğer ülkelerden gelen bazı uçuşları sınırlandırıp günlük yaşamı etkileyen kararlar alırken şirketler, çalışanlarını evlerine göndererek ofislerini ve mağazalarını kapattı.

Öte yandan diğer tüm bireyler, Corona virüsünden olabildiğince korunmak için hijyene başvurdu. Ancak insanlar kendilerini olabildiğince temiz tutmaya çalışsa da maalesef herkes bu konuda yeterince dikkatli değil. Bugün gelen haberler, umursamazlığın yüksek seviyelerini gösterecek türden.

Uçuş öncesi teste girdi, uçuş sırasında sonuçları öğrendi:

ABD’de Corona virüs vakalarının en çok görüldüğü yer olan New York’tan West Palm Beach’e gitmek isteyen bir yolcu, yolculuğu için JetBlue havayollarını tercih etti. Fakat bu yolcunun bilet alırken ya da uçağa binerken kimseye söylemediği bir şey vardı: Kendisinin Corona virüsüne yakalandığını düşünüyordu.

Yolcu, uçağa binmeden önceki günlerde de süren şüphesinden ötürü aslında Corona virüs testine de girdi. İşte işin en sinir bozucu tarafı da burada başlıyor. Yolcumuz, test sonuçları açıklanmadan uçağa binerek yolculuğa çıktı. Peki test sonuçları ne oldu?

Yolcunun telefonuna uçuş esnasında bir mesaj geldi. Mesajda girdiği Corona testinin sonucunun pozitif olduğu yazmaktaydı. Yani yolcunun şüpheleri doğru çıktı ve böylece kendisi diğer insanlara Corona virüsü bulaştırma riskini taşıdığını fark etti ancak bu süreç boyunca uzmanların hiçbir uyarısına uymadı.

Corona virüs olduğunu öğrenen yolcu, durumunu uçak indikten sonra uçuş görevlilerine "az önce bunu öğrendim" şeklinde açıkladı. JetBlue havayolları, yolcunun kendi uçuş ekibini, yolcularını ve diğer insanları tehlikeye sokmasından dolayı yolcuya hayat boyu uçuş yasağı getirdi. Yolcu, hayatı boyunca bir daha JetBlue havayollarıyla uçamayacak.

New York ve New Jersey’deki havalimanı yetkilileri, güvenlik kamerasından yolcunun geçtiği her noktayı tarayarak bu bölgeleri temizlemeye başladı. West Palm Beach’deki havaalanında JetBlue uçağından inen yolcuların bulunduğu bekleme salonu da temizlenen bölgeler arasında yer aldı.