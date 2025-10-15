Tümü Webekno
Yakında Uçan Araba Yarışları Görebiliriz: İşte Jetson Air Games [Video]

Elektrikli uçan araç üreticisi Jetson, Air Games ismini verdiği bir yarış formatı konsepti duyurdu. Bu konseptte eVTOL olarak bildiğimiz uçan araçlar birbiriyle yarışıyor.

Kısaca eVTOL olarak bilinen elektrikli dikey kalkış ve iniş araçları gün geçtikçte daha da gelişiyor. 2017’de kurulan Jetson da bu konuda öne çıkan firmalardan biri. Şirket, küçük eVTOL araçlar geliştirerek kişisel hava araçlarını yaygınlaştırmayı hedefleyen bir firma olarak yoluna devam ediyor. Yakın zamanda Jetson ONE isimli uçan aracının ilk teslimatını da Oculus kurucusu teknoloji girişimcisi Palmer Lucky’ye yapmıştı.

Şimdi ise Jetson, eVTOL’lerle alakalı çok ilginç bir konseptle karşımıza çıktı. Şirket, eVTOL’lerin yalnızca taşıma için değil, aynı zamanda eğlence amaçlı olarak da büyük ilgi görebileceğini ortaya koydu. Jetson Air Games ismini verdiği yarış formatı konseptini tanıttı.

Uçan araçlar yarışıyor

Yukarıdaki videodan Jetson Air Games isimli yarış konsepti hakkında fikir edinebilirsiniz. Tıpkı oyunlardaki uçak yarışları gibi tek kişilik eVTOL’ler birbirleriyle yarışıyor, engeller arasında slalolm yapıyor ve galip gelmeye çalışıyor. Gerçekten heyecan verici bir format olduğunu söylememiz mümkün.

Jetson’ın amacı gelecekte bir gün eVTOL araçların olduğu bir yarış ligi oluşturmak. Bu kapsamda hamlelere de hemen başlanmak isteniyor. Yatırımcıların ve izleyenlerin ilgi gösterdiği de gelen bilgiler arasında. Gerçekleşirse çok sevileceğini tahmin etmek yanlış olmaz. Yakında araba yarışları kadar izlenen uçan araç yarış organizasyonları görmeye başlayabiliriz.

Jetson’ın eVTOL’ü Jetson ONE, 128 bin dolarlık fiyata sahip. Hatta kasım ayında 148 bin dolara kadar yükselecek. Bu yüzden eVTOL’lerin şu an için yaygın kullanıma uygun olmadığını söyleyebiliriz. Ancak gelecekte daha da gelişerek fiyatları düşebilir ve daha fazla insan tarafından satın alınabilir duruma gelebilirler.

