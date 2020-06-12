AMD, Apple ve Tesla’daki çalışmaları ile tanınan mikroişlemci dünyasının duayen isimlerinden Jim Keller, 2018 yılında kapısından girdiği Intel’e veda etti. Şirketten kişisel nedenlerle ayrıldığı belirtilen Keller, önümüzdeki altı ay boyunca Intel’e danışmanlık yapmaya devam edecek.

Sektörde oldukça ünlü olan mikroişlemci mühendisi Jim Keller ile dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi Intel’in birlikteliği yalnızca iki sene sürdü. ABD merkezli şirket tarafından yapılan açıklamada, daha önce AMD, Apple ve Tesla gibi yüksek profilli firmalarda kritik görevler üstlenen başarılı ismin, kişisel nedenlerden dolayı Intel’den ayrıldığı bildirildi.

Keller'in son iki yılda yaptığı çalışmaların, sektördeki liderliklerini pekiştirmelerine katkı sağladığını söyleyen Intel, başarılı mühendisin önümüzdeki altı ay boyunca mikroişlemci birimine danışmanlık yapacağını, ancak firmanın resmi bir çalışanı olmayacağını ifade etti.

Keller, AMD'nin Zen mimarisinin ve Ryzen yongalarının tasarlanmasına yönelik çalışmalarıyla biliniyordu

Intel K7 mimarisinin geliştirilmesine yardımcı olan Keller, AMD'nin Zen mimarisinin ve Ryzen yongalarının tasarlanmasına yönelik çalışmalarıyla da biliniyordu. Aynı zamanda iPad ve iPhone‘lar da kullanılan Apple A4 / A5 işlemcilerinin geliştirilmesinde de kritik bir rol üstlenen mikroişlemci gurusu, 2015 yılında AMD’den ayrıldıktan sonra Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın yolunu tutmuştu.

Tesla’da bulunduğu süre zarfında otopilot teknolojisi alanında çalışmalar yapan Keller, 2018’de Intel’in bünyesine katılmıştı. Büyük umutlarla geldiği Intel’den kişisel nedenlerden dolayı intelden istifa eden başarılı mühendisin emekli mi olacağı yoksa başka bir firmaya mı geçeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Keller’ın beklenmeyen ayrılışının ardından Intel’in mikroişlemci alanındaki yol haritasını, ABD’li firmanın grafik bölümünün baş mimarı ve kıdemli başkan yardımcısı Raja Koduri belirleyecek. Sebep ne olursa olsun, Intel’in Keller gibi duayen bir isim ile yollarını ayırması şirket için çok büyük bir kayıp olsa gerek.