Intel, ARM İşlemcilerin Rakibi Lakefield İşlemcileri Tanıttı

İşlemci pazarının önde gelen isimlerinden olan Intel, yeni mobil işlemcilerini tanıttı. Firma tarafından tanıtılan Lakefield kod adlı işlemciler, Qualcomm’un Snapdragon ARM işlemcileriyle rekabet edecek.

Yeni teknolojik ürünler için yeni, daha gelişmiş işlemcilere ihtiyaç duyuyoruz. Neyse ki teknoloji firmaları, sürekli olarak bir öncekinden daha gelişmiş işlemcileri piyasaya sürüyor. Bu firmaların başında da Intel var.

Firmanın Intel Hybrid Technology kullanarak ürettiği yeni Intel Core işlemcileri ortaya çıktı. Lakefield kod adı verilen işlemciler, hibrit işlemcilerle Foveros 3D teknolojisini bir araya getiriyor. Bu işlemcinin Qualcomm Snapdragon ARM ile rekabet etmesi bekleniyor.

Intel’den 10 nm mimarili işlemci:

Yeni işlemciler, Intel’in en son 10 nm mimarisi kullanılarak üretildi. Ayrıca Foveros da oldukça gelişmiş bir paketleme teknolojisi olarak biliniyor. Böylece işlemcinin enerji tüketimi, önemli oranda düşürülebiliyor. Ayrıca bu işlemcide çekirdek alanı da yalnızca 12 x 12 x 1 mm boyutlarında, yani oldukça küçük bir işlemci alanına sahip.

Yeni işlemciler %56 daha küçük boyutlara sahip ve boyut olarak baktığımızda %47 daha küçük durumdalar. Daha iyi batarya ömrü sunan bu işlemciler, aynı zamanda Windows ile de uyumlu. Yeni Intel Core işlemciler bekleme durumundayken 2,5 mW kadar düşük seviyelerde güç tüketimine sahip ilk örnekler oldu. Y serisiyle karşılaştırdığımızda bekleme durumundaki güç tasarrufu %91’e varabiliyor.

Intel Lakefield işlemcilerin özellikleri:

Yeni Lakefield işlemciler, pek çok dikkat çekici özelliğe sahip. Bu işlemcilerden ikisi bu yıl gelecek. Samsung Galaxy Book S’lerde de bu teknoloji kullanılacak. CES 2020’de gördüğümüz ThinkPad X1 Fold da bu işlemcilere sahip olacak.

Yeni işlemciler, oldukça küçük olacak. İşletim sistemiyle işlemci arasında eş zamanlı çalışma sağlayacak olan bir altyapıya sahip olan Lakefield yonga setleri tek çekirdekte %12, geneldeyse %24 daha hızlı olacak. Ayrıca Intel UHD sayesinde yapay zekâ performansı iki katına çıkan işlemci, grafik anlamında 1,7 kat daha hızlı.

Yeni işlemciler, ayrıca Intel'in Wi-Fi 6 (Gig+) desteğini kullanacak. Ayrıca Intel LTE çözümlerine de sahip olacak. Böylece bu işlemciyi kullanan cihazlarda, akıcı video konferanslar yapılabilecek ve video izlenebilecek.