ABD Başkanı: Aşısızları Ölüm Dolu Bir Kış Bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşısızları ağır hastalık ve ölüm dolu bir kış beklediğini söyleyen Biden, herkesi aşı olmaya çağırdı.

Koronavirüs salgınının en sert yaşandığı ülkelerden bir tanesi olan ABD'den dikkat çeken COVID-19 açıklaması geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nde konuşan Devlet Başkanı Joe Biden, aşı olmayan ABD'lileri korkunç bir kışın beklediğini söyledi. Verilen istatistikler, Biden'ın haklı olabileceğini düşündürüyor.

Joe Biden'ın aşı savunucusu olduğu zaten biliniyordu. Başkanın konuyla ilgili açıklamaları da aşı olmayanlara yönelik. "Aşı yaptırmayanları ağır hastalık ve ölümle geçen bir kış bekliyor. Ağır hastalık ve ölümle dolu bi kışa bakıyoruz." şeklinde konuşan Biden, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini söyledi.

"Omicron henüz yayılmadı"

ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamalarda, Omicron varyantının henüz büyük oranda yaygınlaşmadığı vurgusu yapıldı. Ocak ayını işaret eden Biden, önümüzdeki ay Omicron nedeniyle yeni bir pik yaşanabileceğini ve ABD'de yaşayan herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.

ABD, koronavirüs kaynaklı ölümlerde en fazla sayı veren ülkelerden bir tanesi oldu. Bugüne dek 800 binden fazla insanını COVID-19'a yitiren ülkenin verdiği rakam, 65 yaş ve üzerinde olan her 100 kişiden 1 tanesi hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Ancak pandemi henüz sona ermedi. Haliyle bu sayının artacağı aşikar. Aşı olanların çokluğu kadar karşıtlığın da yaygın olduğu ABD'de önümüzdeki dönemlerde neler yaşanacağı, şu an için büyük bir sır...