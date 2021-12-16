BioNTech'in kurucularından Özlem Türeci, politikaya atıldı. Rheinland-Pfalz eyaletinin Meclis Grubu tarafından Federal Kongre üyesi olarak belirlenen Türeci, Almanya Cumhurbaşkanının belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte koronavirüse karşı en etkili aşılardan bir tanesini geliştiren Dr. Özlem Türeci, resmen siyasete girdi. Almanya Federal Kongre üyeliği için aday olarak gösterilen Türeci'nin delege olarak seçilmesiyle bir Türk, Almanya'daki en önemli seçimlerden bir tanesinde oy kullanmaya hak kazanmış oldu. Özlem Türeci bu delegelikle, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanacak isimlerden bir tanesi oldu.

Özlem Türeci'nin adaylığı, Almanya'nın Rheinland-Pfalz isimli eyaletindeki Meclis Grubu tarafından onaylandı. Politikacılar, konuyla ilgili yaptıkları açıklamalarda bu delegeliğin çok önemli olduğunu çünkü bilimin pandemiyle mücadelede oynadığı önemli rolü temsil edeceğini söylediler. Peki Özlem Türeci, bir politikacı olarak ne yapacak?

Türk bilim insanı, Almanya Cumhurbaşkanını seçecek

Almanya'da Türkiye'dekine pek de benzemeyen bir siyasi yapı bulunuyor. Cumhurbaşkanı, Türkiye'deki gibi halk tarafından değil, "Federal Meclis" tarafından seçiliyor. 736 milletvekili ile birlikte eyaletlerin belirlediği Federal Kongre üyeleri, Almanya'da Cumhurbaşkanı görevini kimin alacağını belirliyor. İşte Özlem Türeci de tam olarak burada devreye girecek. Bilim insanı, 736 milletvekili ile birlikte oy kullanacak ve Almanya Cumhurbaşkanını seçecek.

Almanya'da Cumhurbaşkanı Seçimleri, 13 Şubat 2022'de gerçekleştirilecek. Bu seçimde milletvekillerinin tümü ile Almanya'nın 16 eyaletinden seçilen Federal Kongre üyeleri oy kullanacak. Yapılacak seçimlerden sonra Almanya Cumhurbaşkanının kim olacağını hep birlikte görmüş olacağız...