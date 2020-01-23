Notre Dame’ın Yeniden İnşası Sanal Gerçeklik Belgeseli Oldu

Fransa’nın sembollerinden olan Notre Dame Katedrali’nde yangın çıkmış ve binaya ve içindeki eserlere büyük zarar vermişti. Notre Dame’ın yeniden inşası, Oculus için bir sanal gerçeklik belgeseli haline getirildi.

Fransa’nın tarihi simgeleri arasında yer alan Notre Dame Katedrali, geçtiğimiz yıl çıkan büyük yangında büyük hasar görmüştü. Yangında binanın çatısı ve kubbesi yok olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Frances Macron, tarihi yapının 5 yıl içerisinde yeniden inşa edileceğini açıklamıştı.

Targo, Oculus için yeni bir sanal gerçeklik belgeseli hazırladı. Belgeselde katedralin yangın öncesi ve sonrası ele alınıyor. Belgeselde 360 derece olarak 15 Nisan’daki yangın öncesi binanın görüntüsü ve şu anda restorasyon çalışmalarının ne aşamada olduğu görülüyor.

Notre Dame yangından bu yana kapalı

Yangından bu yana restorasyon çalışmaları devam eden turistik merkez şu anda ziyaretçilere kapalı. Şu ana kadar yapılacak olan çalışmalara 1 milyar dolarlık destek toplandı. Binadaki işçilerin çalışmaları da devam ediyor.

Sanal gerçeklik belgeseli, 2019 yılındaki yangının görüntüleriyle başlıyor. Notre Dame’ın ilk hali ve son hali burada karşılaştırmalı olarak görülebiliyor. Bilindiği üzere yangından sonra binanın çatısında iki büyük delik oluşmuş ve kubbesi çökmüştü. Binanın geri kalan sağlam vitrayları koruma amacıyla saklanıyor. Binanın bu kısmından geriye pek bir şey kalmadığı da biliniyor.

Targo yöneticisi Chloe Rochereuil, yaptığı açıklamada “Herkesin katedrali alevler içerisinde gördüğümüzde hissettiğimiz çaresizliği görmesini istiyoruz. Farklı dillerdeki haber görüntülerini toplamak, bu olayın ne kadar küresel olduğunu göstermenin bir yoluydu. Birdenbire bütün dünya katedralle ilgili endişe duymaya başladı ve olayları haberlerden takip etti. Bu bizim için başlangıç noktasıydı.” ifadesini kullandı.

Notre Dame’ın yapımı daha uzun sürecek

Targo’dan Agulhon, yaptığı açıklamada yeniden inşa sürecinin 1800’lerdeki yeniden inşa sürecinden daha uzun süreceğini açıkladı. Restorasyon çalışmalarında en önemli rolüy 4 kişi üstleniyor: Notre Dame başrahibi Patrick Chauvet, restorasyonun halkla ilişkiler sürecinden sorumlu General Jean-Louis Georgelin, Paris valisi Anne Hidalgo ve sanat tarihi uzmanı, Notre Dame Dostları cemiyeti başkanı Jean-Michel Leniaud oldu.

Agulhon, Notre Dame’ın yeniden ayağa kalkmasının Fransız halkı için bir sembol olacağını söylüyor. Tarihi binanın ayağa kalkması ve yeniden ziyarete açılması, en iyi ihtimalle yıllar sürecek.