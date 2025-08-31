Apple, iPhone'lara yalnızca 12 cent zam yapmamak için iki farklı ülkede mahkeme kapılarını aşındırıyor. Peki bu küçük gibi görünen miktarın arkasında ne yatıyor ve neden Apple bu kadar kararlı?

Apple, başta iPhone olmak üzere sattığı ürünler ve sunduğu hizmetler ile dünyanın en büyük şirketlerinden biri konumunda. Tabii ki bu kadar büyük bir şirket, sürekli davalarla da uğraşmak zorunda kalıyor. Bu davalardan biri ise çok ilginç. Öyle ki teknoloji devi bir süredir iPhone’lara 12 cent, yani 5 TL zam yapmamak için 2 ülkede savaş veriyor.

Bu ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık. Peki teknoloji devi neden sadece 5 TL zam yapmamak için bu kadar büyük bir davayla uğraşıyor? İşte okurken çok şaşıracağınız, detayları görünce aslında 5 TL’den çok daha fazlasıymış diyeceğiniz detayları.

Öncelikle davanın nedenine bakalım

Apple’ın son dönemde verdiği bu hukuki mücadelenin merkezinde mobil cihazlarında kullanılan 4G patentler var. ABD ve Birleşik Krallık’ta, bu teknolojilerin lisans sahipleri Apple’ın her cihaz için ödemesi gereken ücretleri artırmak istiyor. Şirket ise bu taleplere karşı çıkarak davayı kazanmaya çalışıyor.

Herhangi bir mobil cihaz üretmek için patentlere ve lisanslara ihtiyacınız var. Bu patentlerin de belli standartlara uygun olması gerekiyor. Bu yüzden herhangi bir maliyet artışı da direkt olarak tüketicilere yansıtılabiliyor. Ayrıca “patent trolü” olarak adlandırılan kuruluşlar da var. Bunlar, kendi başına herhangi bir ürün veya hizmet geliştirmeyen ancak patentleri alarak bu patentleri veya benzerlerini ürünlerinde kullanmaya çalışan şirketlere dava açmayı amaç edinmiş kuruluşlara deniyor. Yani amaçları davalarla şirketlerden para koparmak.

Apple’ın bir süredir New York’lu bir firma olan Optis Wireless Technology ile süren davası var. Optis 4G patentlerinin yalnızca birkaçına sahip ancak lisanlar için çok yüklü miktarda para talep ediyor. Mahkeme, ilk başta Optis’e 506 milyon dolar para ödenmesi kararına varmıştı ancak daha sonra 300 milyon dolara gerilemişti. Sonrasında ise iki şirket de temyize gitti.

Öte yandan Birleşik Krallık’ta da benzer davalar var. Tüm bunlar, Apple’ın her bir iPhone’a 12 cent (5 TL) zam yapmak zorunda kalmasına neden olabilir. Ancak şirket, bunu istemiyor ve sürekli itiraz ediyor.

12 cent’in aslında arkasındaki büyük resim

Apple’ı endişelendiren şey 12 cent’lik artış değil, bunun yaratacağı küresel etki. Bir iPhone’daki hücresel modemin Apple’a maliyeti yaklaşık 20 dolar. Eğer davalarda böyle kararlar çıkarsa ve gereken tüm patent ücretleri artırılırsa şirketin lisanslara ödeyeceği miktar 40 dolara kadar çıkacak. Şu an ödediği lisans ücreti ise yalnızca 5-6 dolar. Yani iPhone’larda 0,12 centlik zam gibi görünse de aslında olay bambaşka. Apple’ın yüz milyonlarca iPhone sattığını biliyoruz. Bu da inanılmaz bir maliyet artışı demek.

Tüm sektörler tehlikeye girebilir

Bir başka endişe verici şey ise Birleşik Krallık’ın belirlenen patent ücret oranlarını küresel olarak geçerli olacak şekilde belirleme yetkisine sahip olduğunu söylemesi. Bu da geniş çapta bir etki yaratacağı için Apple için olumsuz bir durum. Ayrıca Apple kadar büyük bir şirkete bu tarz bir karar çıkması sektördeki diğer firmalara yönelik hamlelerin de yolunu açabilir. Teknoloji devine göre böyle bir karar alınması bu tarz teknolojileri kullanan tüm sektörleri tehlikeye atma potansiyeline sahip. İşte tam olarak bu nedenlerden dolayı Apple itiraz ediyor. Dava sürecinin yakında tamamlanmasının beklenmediğini belirtelim. Muhtemelen önümüzdeki yıla kadar karar çıkmayacak. Neler olacağını göreceğiz.