Serinin ilk filminden bu yana büyük hayran kitlesine ulaşan John Wick serisi 4. bölümü ile devam ediyor. John Wick: 3 - Parabellum'un devamı niteliğinde olacak filmin vizyon tarihi, konusu ve oyuncuları merak konusu. Gelin hepsine birlikte göz atalım.

John Wick serisi, son yılların en başarılı aksiyon serilerinden biri olduğu herkes tarafından kabul görmüştür, ancak John Wick birçok büyük film serisinin aksine, nispeten mütevazı bir başlangıca sahipti. Keanu Reeves'i isteksizce emekliliğinden çıkarılan eski bir tetikçi olarak oynadığı 2014 yapımı John Wick, büyük bir ticari başarıya ulaşamamıştı. Dünya çapında 86 milyon dolar hasılat elde ettiğini unutmamak gerek. 30 milyon dolarlık bir yapım bütçesine sahip bir film için iyi bir rakam sayılabilir, ancak seri halinde devam edecek bir film için 86 milyon dolar gerçekten de küçük bir rakam.

2017'de devam filmi olan John Wick: Chapter 2 vizyona girdi. Film gerçekten gişe rekorları kırıyordu ve John Wick serisini farklı bir boyuta taşırdı. Daha büyük ölçekli ve çok daha abartılı aksiyon setleriyle, kritik ve ticari açıdan başarıydı. 2019'da piyasaya sürülen John Wick: Chapter 3-Parabellum daha da büyüktü, dünya çapında 327,3 milyon hasılat elde etti ve gelecek diğer film için göz kırpıyordu. Gelin hep beraber vizyona girecek John Wick 4’ün detaylarına beraber bakalım.

John Wick 4 vizyon tarihi, oyuncuları ve konusu:

John Wick serisini hatırlayalım:

Hikaye olarak baktığımızda ilk John Wick, emekliye ayrılmış bir tetikçidir. Emekliliğinin tadını çıkarırken karısının yakalandığı amansız hastalıkla hayatı altüst olur. Karısından kendisine kalan en değerli varlığı ve can yoldaşı köpeğidir. Ancak evine dalan üç gangster onu da öldürür. Gansterlerden biri, mafya babası Viggo Tasarov'un oğlu Josef Tasarov'dur ve John'un daha önce birlikte çalıştığı bir adamdır. Artık kaybedecek hiçbir şeyi de kalmayan John Wick'in tek istediği intikamdır ve New York sokaklarında düşmanlarıyla nefes kesen bir kovalamacanın içine girer.

İlk olarak 2014’te karşımıza çıkan John Wick, yönetmenliğini David Leitch ve Chad Stahelski ikilisinin üstlendiği filmin başrolünde Keanu Reevus yer alıyordu. Film her ne kadar 86 milyon dolar gişe elde etse de devamı gelecek aksiyon filmleri arasında küçük gişe olarak kalıyordu. Devam filmi 2017’de gelen John Wick: Chapter 2’nin yönetmen koltuğunda Chad Stahelski oturuyordu. Filmin başrolünde yine Keanu Reeves'i izleyemiştik.

Üçüncü olarak gelen devam filmi John Wick: Chapter 3 – Parabellum’un yönetmen ve başrolünde de değişikliğe gidilmedi. Hikaye olarak gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, kellesi karşılığında ödül almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadeleyi konu ediyordu.

John Wick, 4. filmi ile dönüyor:

John Wick 4. Filmi ile geri dönüyor. Yönetmen koltuğunda eski dublör Chad Stahelski oturuyor. Ayrıca ikinci ve üçüncü John Wick filmlerini yöneten Chad Stahelski, ilk John Wick filmini David Leitch ile yönetmişti.

John Wick 4 senaryosu, Shay Hatten ve Michael Finch tarafından yazıldı. Shay Hatten, Zach Scheider'in Army of the Dead ve Army of Thieves'in senaryo yazarlığını üstlenmişti. Michael Finch'in çalışmaları arasında Predators, American Assassin ve The November Man yer alıyor. Özellikle, bu, daha önce film üzerinde çalışmasının istenmediğini açıklayan asıl senarist Derek Kolstad'ın katkısı olmayan ilk John Wick filmi olacak.

John Wick 4 konusu:

John Wick 4, hikayeyi üçüncü filmin sonunda yaşanan şok edici olaylardan sonra devam edecek. Wick, sonuç olarak Continental'in yöneticisi olarak rolünü yeniden kazanabilen Winston tarafından vurulmuştu ve bize yansıtılan sahneye göre ölüme terk edilmişti. Ancak Wick hayatta kalmış olmalı ki korkulan yeraltı otoritesi High Table'ı, potansiyel olarak Bowery King'in yardımıyla devirmeyi planlıyor olmalı.

Bunun ötesinde filmin konusu hakkında fazla bir şey bilmesek de, Reeves geçtiğimiz günlerde açılış sekansının çölde geçeceğini açıkladı. Collider'a "John Wick at üzerinde çöle geri döndü. Umarım dört nala koşabilirim." dedi. Ayrıca Stahelski, IndieWire'a filmin mutlu bir sonla bitmeyeceğini söyledi ve "Gidecek hiçbir yeri yok" dedi. Stahelski "Dürüst olmak gerekirse, şu anda sana meydan okuyorum, işte sana bir soru: Bunu nasıl bitirmemi istiyorsun? Sence o lanet olası gün batımına gidecek mi? 300 lanet olası insanı öldürüp çekip gidecek, bütün bunlardan sonra her şey yolunda mı? Hayatının geri kalanında becermesi an meselesi." diye ekledi.

John Wick 4 oyuncu kadrosu:

John Wick 4’e kemik kadronun yanı sıra yeni karakterlerle birlikte yeni isimler ekleniyor. Karakterler için henüz kesin bir şey söylemek güç ancak isimler belli. Ip Man’den tanıdığımız Donnie Yen, Eternals ve It’den aşina olduğumuz Bill Skatsgard’ın yanı sıra, Army of the Dead, Westworld gibi yapımlarda yer almış Hiroyuki Sanada’da kadroya dahil. Doctor Strange’den bildiğimiz Scott Adkins’de John Wick 4’te göreceğimiz isimler arasında. Ayrıca Rina Sawayama, Shamier Anderson ve Ragnorak’tan Clancy Brown’da beyaz perdede bize eşlik edecek.

John Wick 4 fragman ve vizyon tarihi:

John Wick Chapter 4'ün prodüksiyonu geçtiğimiz Kasım ayında tamamlandı, bu yüzden şaşırtıcı olmayan bir şekilde henüz filmden herhangi bir resmi görüntü veya görüntü görmedik. Ancak, filmin başlığının John Wick 4: Hagakure olabileceğini düşündüren bir fotoğraf da dahil olmak üzere bazı set fotoğrafları sızdırıldı. Yayınlanan tek fotoğraf yukarıda bulunan tanıtım fotoğrafı. Filmin vizyon tarihi ise 24 Mart 2023 olarak belirlenmiş.