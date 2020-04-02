John Wick Hex'in PlayStation 4'e Geliş Tarihi Açıklandı

John Wick serisine dayanan aksiyon strateji oyunu John Wick Hex, yayıncı firma Good Shepherd Entertainment ve geliştirici Bithell Games ortaklığında Ekim 2019'da PC ve Mac için ilk kez Epic Games Store üzerinden lanse edildi. Sevilen oyunun 5 Mayıs'ta 19,99 dolar (yaklaşık 133 TL) karşılığında PlayStation 4'e geleceği duyuruldu.

Bithell Games, PS4’te kullanılan DualShock 4 için John Wick Hex'i yeniden tasarlamak amacıyla Ant Workshop ile iş birliği yaptı. Bununla ilgili yapılan bir basın açıklamasında Good Shepherd Entertainment, “Wick'in her hamlesi ve becerisi karakterin kendisi kadar hızlı şekilde elinizin altında olacak” sözlerini kullandı.

Pek çok kişiyi sevindiren PS4 haberinin ardından Xbox One ve Switch sürümleri henüz açıklanmamış olsa da, oyunun Eğlence Yazılımı Derecelendirme Kurulu (ESRB) tarafından her üç konsol için de oylanması dikkat çekti.

Good Shepherd Entertainment üzerinden oyuna genel bir bakış:

John Wick Hex, Lionsgate'in hit aksiyon serisinden ilham alan ilk John Wick konsol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Ünlü oyun yapımcısı Mike Bithell tarafından tasarlanan Wick Hex, hızlı tempolu, aksiyon odaklı bir strateji oyunu olarak öne çıkıyor. Filmlerin arkasındaki yaratıcı ekiplerle yakın iş birliği içinde oluşturulan John Wick Hex, bir video oyunu olarak hayata geçirilmiştir ve serisinin evrenini genişletiyor. Oyuncular, sonuçlarını göz önünde bulundurarak yaptıkları her eylemi ve saldırıyı seçmek durumunda kalıyor. John Wick Hex'teki her hareket, filmlerden bir sahne gibi hissettiriyor ve her dövüş ilerlemenize katkıda bulunarak stratejik düşünme tarzı gerektiriyor.

Yeni silahların, takım elbise seçeneklerinin ve konumların kilidini açmak için ana hikaye modunda (oyun için oluşturulan orijinal bir hikayeyi içeren mod) iyi performans göstermeniz ve ilerlemeniz gerekiyor. Her silah, kullanacağınız taktikleri ve oyun tarzınızı değiştiriyor. Cephane de gerçekçi bir şekilde simüle edildiği için bunun takibini de iyi yapmanız gerek. John Wick Hex, filmlerin stilini benzersiz bir sanat tasarımıyla tamamlıyor. Son olarak oyunda Ian McShane, Lance Reddick ve Troy Baker gibi isimlerin birinci sınıf seslendirme yeteneklerinden yararlanıldığı biliniyor.

Daha önce yayınlandığı platformlarda iyi bir çıkış yakalayan ve sevilen bir strateji oyunu olmayı başaran John Wick Hex'i çok yakında PS4'te deneyimleyecek oyun severlerin nasıl yorumlar yapacağını hep beraber göreceğiz.