Joker, beyaz perdeyle buluştuğundan beri ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Uluslararası alanda büyük ses getiren proje, DC’nin şu ana kadarki en başarılı üç yapımından biri olmaya hak kazandı. Yakın bir zamanda sinemalardaki ömrünü dolduracak olan yapımın, ABD’de Aquaman’i geride bırakacağı tahmin ediliyor.

‘Ekim ayında vizyona giren en başarılı film’ olmaya hak kazanan Joker, sinema salonlarındaki ömrünü doldurmak üzere. Joaquin Phoneix’in başrolünü üstlendiği projenin açılışında 96,2 milyon dolarlık devasa bir gelir elde edilmişti. Yaklaşık iki hafta önceki sayı ise 141.000 dolar olarak belirtiliyor. Bu da, Joker filminin sinema salonlarındaki son günleri olduğu anlamına geliyor.

Joker’in vizyondaki ilk aylarının oldukça ihtişamlı geçtiğini söyleyebiliriz. Beyaz perdeyle buluşmasının ardından yalnızca 3 hafta geçtiğinde DC’nin ABD’de en fazla gelir elde eden dokuzuncu, Dünya genelinde ise on beşinci filmi olmayı başardı. Bu da Joker filmini DC evreninin en başarılı projelerinden biri haline getiriyor.

Joker, uluslararası alanda DC’nin gelmiş geçmiş en başarılı 3 yapımından biri:

Joker, görkemli başlangıç sürecinin ardından da yavaş ama emin adımlarla ilerlemeye devam etti ve Aralık ayının başından beri uluslararası gişelerde beşinci sırada yer almaya devam ediyor.

DC’nin uluslararası alanda en fazla gelir elde eden yapımlarının listesi şu şekilde:

Aquaman ($1.148 milyar) The Dark Knight Rises ($1.085 milyar) Joker ($1.067 milyar) The Dark Knight ($1.005 milyar) Batman v Superman: Dawn of Justice ($873.6 milyon) Wonder Woman ($821.8 milyon) Suicide Squad ($746.8 milyon) Man of Steel ($668 milyon) Justice League ($657.9 milyon) Batman ($411.5 milyon)

Joker’in uluslararası alanda başarısı su götürmez nitelikte. Filmin ABD’deki başarısı da oldukça benzer bir yol izliyor ve Aquaman yapımını yakın bir zamanda geride bırakması işten bile değil.

DC’nin ABD’de en fazla gelir elde eden yapımlarının listesiyse şu şekilde:

The Dark Knight ($533.3 milyon) The Dark Knight Rises ($448.1 milyon) Wonder Woman ($412.6 milyon) Aquaman ($335.1 milyon) Joker ($334.1 milyon) Batman v Superman: Dawn of Justice ($330.4 milyon) Suicide Squad ($325.1 milyon) Man of Steel ($291 milyon) Batman ($251.2 milyon) Justice League ($229 milyon)

Joker’in haftalık geliri ortalama 200.000 dolar olarak devam ederse birkaç hafta içerisinde Aquaman ile arasındaki boşluğu kapatacak gibi görünüyor. Fakat Joker ve The Dark Knight Rises arasındaki 20 milyon dolarlık farkın kapanması pek de olası gözükmüyor.

Joker filmi hakkında sizin düşünceleriniz neler? Sizi en çok etkileyen bölümü hangisiydi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.