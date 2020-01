BAFTA 2020 Adayları Belli Oldu: Joker, 11 Adaylıkla Zirvede

Sinema endüstrisinin dört gözle beklediği BAFTA 2020’nin adayları belli oldu. Todd Phillips imzalı Joker, aldığı 11 adaylıkla zirveye otururken onu, 10’ar adaylıkla The Irishman ve Once Upon a Time... in Hollywood izliyor.

Daha çok BAFTA olarak bilinen İngiliz Akademi Film Ödülleri, 2 Şubat 2020'de İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılacak törende sahiplerini bulacak. Ve şimdi, bu prestijli gecede yarışacak adaylar belli oldu. Bu yıl BAFTA’nın en fazla adaylık kazanan filmi, başrolünde Joaquin Phoenix’i izlediğimiz DC Comics uyarlaması Joker oldu. Yönetmen koltuğunda Todd Phillips’in oturduğu film, 11 dalda yarışacak. Onu sırasıyla 10’ar adaylıkla Martin Scorsese'nin The Irishman’i ve Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time... in Hollywood’u izliyor. İLGİLİ HABER 2020 Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: İşte Tüm Kazananlar Sam Mendes’in Altın Küre’de En İyi Film ödülünü kazanan I. Dünya Savaşı temalı filmi 1917 ise BAFTA 2020’de toplam 9 adaylık kazandı. Aday isimlerin ve filmlerin tamamına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz: BAFTA 2020 adayları: En İyi Film 1917

The Irishman

Joker

Once Upon A Time… In Hollywood

Parasite En İyi İngiliz Filmi 1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes En İyi Kadın Oyuncu Jessie Buckley, Wild Rose

Scarlett Johansson, Marriage Story

Saoirse Ronan, Little Women

Charlize Theron, Bombshell

Renée Zellweger, Judy En İyi Erkek Oyuncu Leonardo Dicaprio, Once Upon A Time… In Hollywood

Adam Driver, Marriage Story

Taron Egerton, Rocketman

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, The Two Popes En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Laura Dern, Marriage Story

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Little Women

Margot Robbie, Bombshell

Margot Robbie, Once Upon A Time… In Hollywood En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Tom Hanks, A Beautiful Day In The Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon A Time… In Hollywood En İyi Yönetmen Sam Mendes, 1917

Martin Scorsese, The Irishman

Todd Phillips, Joker

Quentin Tarantino, Once Upon A Time… In Hollywood

Bong Joon-Ho, Parasite Yükselen Yıldız Ödülü Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Michael Ward Bir İngiliz Yazar / Yönetmen ya da Yapımcının En İyi Çıkış Yapan Filmi Bait, Mark Jenkin (Yazar/Yönetmen), Kate Byers, Linn Waite (Yapımcı)

For Sama, Waad Al-Kateab (Yönetmen/Yapımcı), Edward Watts (Yönetmen)

Maiden, Alex Holmes (Yönetmen)

Only You, Harry Wootliff (Yazar/Yönetmen)

Retablo, Álvaro Delgado-Aparicio (Yazar/Yönetmen) En İyi Yabancı Dilde Film The Farewell

For Sama

Pain And Glory

Parasite

Portrait Of A Lady On Fire En İyi Belgesel American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack En İyi Animasyon Frozen 2

Klaus

A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon

Toy Story 4 En İyi Orijinal Senaryo Booksmart

Knives Out

Marriage Story

Once Upon A Time… In Hollywood

Parasite En İyi Uyarlama Senaryo The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes En İyi Şarkı 1917

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Star Wars: The Rise Of Skywalker En İyi Görüntü Yönetmeni Rodrigo Prieto, The Irishman

Phedon Papamichael, Le Mans '66 (Asfaltın Kralları)

Roger Deakins, 1917

Jarin Blaschke, The Lighhouse

Lawrence Sher, Joker En İyi Kostüm Tasarımı The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Little Women

Once Upon A Time… In Hollywood En İyi Kurgu The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans '66

Once Upon A Time… In Hollywood En İyi Makyaj Tasarımı 1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman En İyi Ses 1917

Joker

Le Mans '66

Rocketman

Star Wars: The Rise Of Skywalker En İyi Görsel Efekt 1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise Of Skywalker En İyi İngiliz Kısa Filmi Azaar

Goldfish

Kamali

Learning To Skateboard In A Warzone (If You're A Girl)

The Trap

