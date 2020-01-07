BAFTA 2020 Adayları Belli Oldu: Joker, 11 Adaylıkla Zirvede

Daha çok BAFTA olarak bilinen İngiliz Akademi Film Ödülleri, 2 Şubat 2020'de İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından Londra'daki Royal Albert Hall'da yapılacak törende sahiplerini bulacak. Ve şimdi, bu prestijli gecede yarışacak adaylar belli oldu.
Bu yıl BAFTA’nın en fazla adaylık kazanan filmi, başrolünde Joaquin Phoenix’i izlediğimiz DC Comics uyarlaması Joker oldu. Yönetmen koltuğunda Todd Phillips’in oturduğu film, 11 dalda yarışacak. Onu sırasıyla 10’ar adaylıkla Martin Scorsese'nin The Irishman’i ve Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time... in Hollywood’u izliyor.
Sam Mendes’in Altın Küre’de En İyi Film ödülünü kazanan I. Dünya Savaşı temalı filmi 1917 ise BAFTA 2020’de toplam 9 adaylık kazandı. Aday isimlerin ve filmlerin tamamına aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz:
BAFTA 2020 adayları:
En İyi Film
- 1917
- The Irishman
- Joker
- Once Upon A Time… In Hollywood
- Parasite
En İyi İngiliz Filmi
- 1917
- Bait
- For Sama
- Rocketman
- Sorry We Missed You
- The Two Popes
En İyi Kadın Oyuncu
- Jessie Buckley, Wild Rose
- Scarlett Johansson, Marriage Story
- Saoirse Ronan, Little Women
- Charlize Theron, Bombshell
- Renée Zellweger, Judy
En İyi Erkek Oyuncu
- Leonardo Dicaprio, Once Upon A Time… In Hollywood
- Adam Driver, Marriage Story
- Taron Egerton, Rocketman
- Joaquin Phoenix, Joker
- Jonathan Pryce, The Two Popes
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Laura Dern, Marriage Story
- Scarlett Johansson, Jojo Rabbit
- Florence Pugh, Little Women
- Margot Robbie, Bombshell
- Margot Robbie, Once Upon A Time… In Hollywood
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Tom Hanks, A Beautiful Day In The Neighborhood
- Anthony Hopkins, The Two Popes
- Al Pacino, The Irishman
- Joe Pesci, The Irishman
- Brad Pitt, Once Upon A Time… In Hollywood
En İyi Yönetmen
- Sam Mendes, 1917
- Martin Scorsese, The Irishman
- Todd Phillips, Joker
- Quentin Tarantino, Once Upon A Time… In Hollywood
- Bong Joon-Ho, Parasite
Yükselen Yıldız Ödülü
- Awkwafina
- Jack Lowden
- Kaitlyn Dever
- Kelvin Harrison Jr.
- Michael Ward
Bir İngiliz Yazar / Yönetmen ya da Yapımcının En İyi Çıkış Yapan Filmi
- Bait, Mark Jenkin (Yazar/Yönetmen), Kate Byers, Linn Waite (Yapımcı)
- For Sama, Waad Al-Kateab (Yönetmen/Yapımcı), Edward Watts (Yönetmen)
- Maiden, Alex Holmes (Yönetmen)
- Only You, Harry Wootliff (Yazar/Yönetmen)
- Retablo, Álvaro Delgado-Aparicio (Yazar/Yönetmen)
En İyi Yabancı Dilde Film
- The Farewell
- For Sama
- Pain And Glory
- Parasite
- Portrait Of A Lady On Fire
En İyi Belgesel
- American Factory
- Apollo 11
- Diego Maradona
- For Sama
- The Great Hack
En İyi Animasyon
- Frozen 2
- Klaus
- A Shaun The Sheep Movie: Farmageddon
- Toy Story 4
En İyi Orijinal Senaryo
- Booksmart
- Knives Out
- Marriage Story
- Once Upon A Time… In Hollywood
- Parasite
En İyi Uyarlama Senaryo
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- The Two Popes
En İyi Şarkı
- 1917
- Jojo Rabbit
- Joker
- Little Women
- Star Wars: The Rise Of Skywalker
En İyi Görüntü Yönetmeni
- Rodrigo Prieto, The Irishman
- Phedon Papamichael, Le Mans '66 (Asfaltın Kralları)
- Roger Deakins, 1917
- Jarin Blaschke, The Lighhouse
- Lawrence Sher, Joker
En İyi Kostüm Tasarımı
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Judy
- Little Women
- Once Upon A Time… In Hollywood
En İyi Kurgu
- The Irishman
- Jojo Rabbit
- Joker
- Le Mans '66
- Once Upon A Time… In Hollywood
En İyi Makyaj Tasarımı
- 1917
- Bombshell
- Joker
- Judy
- Rocketman
En İyi Ses
- 1917
- Joker
- Le Mans '66
- Rocketman
- Star Wars: The Rise Of Skywalker
En İyi Görsel Efekt
- 1917
- Avengers: Endgame
- The Irishman
- The Lion King
- Star Wars: The Rise Of Skywalker
En İyi İngiliz Kısa Filmi
- Azaar
- Goldfish
- Kamali
- Learning To Skateboard In A Warzone (If You're A Girl)
- The Trap