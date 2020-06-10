Amazon Prime, ünlü oyuncu Joseph Gordon-Levitt'in başrolünü üstlendiği 7500'ün fragmanını paylaştı. Filmde kaptan pilotu canlandıran Levitt, bir uçak kaçırma vakasıyla karşı karşıya kalıyor. Filmde Levitt'in yanı sıra Aylin Tezel ve Omid Memar gibi oyuncular bulunuyor.

Film sektöründe uçakta geçen yapımların büyük bir payı bulunuyor. Genellikle kurgusal bir karakterin kahramanlaşarak uçaktaki insanların hayatının kurtarıldığı bu tarz filmlerde; Harrison Ford, Liam Neeson, ve Tom Hanks gibi ünlü oyuncuları da izleme fırsatı bulmuştuk. Şimdi de Amazon Prime sayesinde bu ünlü aktörlerin yanına bir isim daha ekleniyor; o isim, Joseph Gordon-Levitt.

Amazon, 19 Haziran'da yayınlanacak 7500 adlı filmin fragmanını bugün paylaştı. Filmin başrolünü, en son 2016'da Snowden filminde Edward Snowden olarak izleyicilerin karşısına çıkan Joseph Gordon-Levitt üstlenmiş. Levitt, 7500'de teröristler tarafından kaçırılan uçakta yaptıklarıyla kahraman hâline gelen bir uçak pilotunu canlandırıyor.

7500 filminin fragmanı:

Filmin isminin neden 7500 olduğunu merak eden birçok kişi bulunuyor. 7500, uçak kaçırma durumlarında kullanılan acil durum kodudur. Filmde de bir uçak kaçırma vakasıyla karşı karşıya kaldığımızdan dolayı bu isim tercih edilmiş. Oldukça manidar bir isim olan 7500'ün uçak kaçırma durumlarında kullanılması hakkında bilgi sahibi olmayan izleyiciler için fragmana bir de not eklenmiş.

Filmde Joseph Gordon-Levitt, Tobias Ellis adlı pilotu canlandırırken ünlü oyuncuya Aylin Tezel (Gökçe), Omid Memar (Vedat), Carlo Kitzlinger (Michael Lutzmann) ve Murathan Uslu (Kenan) gibi oyuncular eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğundaysa Patrick Vollrath oturuyor. Amazon tarafından izleyicilere sunulacak film için ayrılan bütçeyse tam 5 milyon dolar.

Filmdeki ana pilot Tobias, Paris'e inecek uçağı Berlin'den havalandırıyor ancak kalkıştan kısa bir süre sonra teröristler tarafından kokpite saldırı düzenleniyor. Pilotları yaralamayı başaran teröristler, masum insanları rehin alarak uçağın indirilmesini engellemeye çalışıyor. Bu durumla karşı karşıya olan Tobias'ın filmdeki tutumuysa izlemeye değer.