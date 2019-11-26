Jüpiter’deki Büyük Kırmızı Leke Aslında Ölmüyor

Son fotoğraflardan yola çıkarak bazı araştırmacılar, Jüpiter’deki Büyük Kırmızı Leke’nin ölmeye başladığını düşünürken, bazı araştırmacılar bu fırtınanın yoğunluğunu değiştiğine dair verilerin dahi elimizde olmadığını söylüyorlar.

Görebileceğimiz en büyük fırtına olan Büyük Kırmızı Leke, amatör gökbilimcilerin bile teleskopları ile gözleyebileceği kadar büyük. Bilim insanları, bu fırtınanın 400 yıldır devam ettiğini düşünüyor ve bu fırtına, Jüpiter’in güney yarım küresinde bulunuyor.

Büyük Kırmızı Leke’nin çekilen son fotoğrafları, lekede bulunan bulutların küçüldüğünü gösteriyor. Bulutların daralması, bazı araştırmacıların Büyük Kırmızı Leke’nin ölmeye başladığı yorumlarına sebep oldu. Kaliforniya Üniversitesi’nden Philip Marcus ise bu görüşe katılmıyor. Marcus, lekede görünen bulutların, lekenin asıl büyüklüğünün görülmesini engellediğini düşünüyor.

"Büyük Kırmızı Leke, yüzyıllarca varlığını sürdürebilir"

2019’un bahar aylarında gökbilimciler, kırmızı lekeden yayılmış gibi görünen büyük kırmızı parçacıkları fotoğrafladılar. Marcus, bu yayılma olayının Büyük Kırmızı Leke’nin ölümünün bir göstergesi olmadığını, bulutlarla kaplı girdabın doğal bir hali olduğunu söyledi.

Philip Marcus, Büyük Kırmızı Leke’de gözlenen daha küçük bulut oluşumlarının nasıl oluştuğunu, farklı yerlerde nasıl durgunluk noktaları yarattığını açıklıyor. Marcus, bu durgunluk noktalarının, yaklaşmakta olan bir bulutun yerini göstermekte olduğunu ve gökbilimciler tarafından gözlenen parçacıkların da bu noktalardan yaratıldığını söylüyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nden Philip Marcus, olağanüstü büyüklükteki girdabın altında ve üstünde olan ikincil dolaşımların yüzyıllar boyunca Büyük Kırmızı Leke’yi hayatta tutacağını düşünüyor. Marcus, bu ikincil dolaşımların viskozite enerjisinin, türbülans ve ısı kaybına karşı girdabı hayatta tuttuğunu açıkladı.