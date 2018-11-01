  • Just Cause 4'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Just Cause 4'ün Sistem Gereksinimleri Açıklandı

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Oyun dünyasının en eğlenceli açık dünya yapımlarından biri olan Just Cause serisinin son halkası çok yakında geliyor. Oyunun sistem gereksinimleri de ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta itibarı ile geliştirilme süreci sonlanan ve 4 Aralık'taki çıkışı için gün saydığımız Just Cause 4; PC, Xbox One ve PS4 oyuncularıyla buluşmaya hazırlanıyor. 59 GB sistem depolama alanı ihtiyacı ile dikkat çeken yapım, tıpkı 3. oyunda olduğu gibi çok da abartılı bir sistem gereksinimine sahip değil.

Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 ve üstü (64-bit)
  • İşlemci: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz / AMD FX-6300 @ 3.5 GHz 
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB VRAM ) / AMD R9 270 (2GB VRAM)
  • Depolama: 59 GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit )
  • İşlemci: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 (6GB VRAM) / AMD Vega 56 (6GB VRAM)
  • Depolama: 59 GB
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Kaynak : https://gamingbolt.com/just-cause-4-pc-system-requirements-revealed
Etiketler: just cause 4
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