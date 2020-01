Pop yıldızı Justin Bieber’ın hayatını anlatan yeni belgesel projesi 'Seasons' için hayranları tarafından beklenen fragman sonunda yayınlandı.

Justin Bieber: Seasons isimli belgeselin yayın tarihi 27 Ocak 2020 olarak açıklandı ve yeni bölümlerin pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanacağı duyuruldu. YouTube Originals tarafından yapılan açıklamaya göre, içerik olarak çok zengin olan bu seri, özellikle yıldız şarkıcının hayatının son 4 yılına odaklanacak.

Daha önce Instagram hesabından yeni bir belgesel serisi ile ilgili çalışmalar yaptığını duyuran ancak fazla ayrıntı paylaşmayan Bieber, 25 yıllık yaşamındaki iniş ve çıkışları anlatacağı belgeselinin fragmanında "Yummy" isimli şarkısına da yer vermiş. Toplamda 10 bölüm olarak hazırlanan serinin devamının gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Justin Bieber: Seasons fragmanı

Justin Bieber Kimdir?

1 Mart 1994 tarihinde Kanada’da dünyaya gelen şarkıcı, çocukluk yıllarında tek başına gitar, piyano, bateri ve trompet çalmayı öğrendi. Amatör olarak seslendirdiği çeşitli şarkıları kaydedip YouTube kanalına yükleyerek insanlara ulaşmaya çalıştı. Braun Media Group isimli şirketin sahibi olan Scooter Braun’un YouTube üzerinden keşfedip menajerlik teklifinde bulunduğu Bieber’ın müzik kariyeri bu şekilde başlamış oldu.

One Time isimli ilk albümünü piyasaya sürdüğü ilk hafta Kanada’da ilk 100 parça içinde 12. sıraya yerleşmeyi başardı ve tanınma yolunda çok güçlü bir adım attı. Çok geçmeden, seslendirdiği 'Someday at Christmas' parçasıyla ününü Amerika’da da duyurdu. 2012 yılına gelindiğinde Believe isimli şarkısıyla dikkat çeken şarkıcı en çok indirilen 2. şarkının sahibi unvanına sahip oldu ve dünya çapında bilinen bir isim haline geldi.

2011 yılında ünlü Amerikalı şarkıcı Selena Gomez ile beraber Vanity Fair Oscar adlı bir partiye katılarak magazin gündeminde de bir numaraya oturmayı başardı. Aralarındaki dedikodulara başlarda sessiz kalan ikili sonunda beraberliklerini doğruladı ancak 2012 sonunda ayrıldıklarını açıkladı. 2018 yılında 22 yaşındaki top model Hailey Baldwin ile evlendiğini resmen duyurdu.