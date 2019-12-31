PewDiePie, Kendi YouTube Rewind 2019'unu Yayınladı

Video paylaşım devi YouTube ve bu deve bağlı içerik devi PewDiePie'ın aralarındaki tatlı gerginlik yeni bir videoya daha yansıdı. Her fırsatta YouTube'u eleştiren kanal sahibi Felix Kjellberg, YouTube'un her sene sonunda ürettiği Rewind videolarının 2019 versiyonunu beğenmemiş olacak ki videonun 'daha iyi' versiyonunu yapıp yakın zamanda kanalına yükledi.

Video paylaşım devi YouTube, her senenin sonunda senenin trendlerini ve platformda adından bahsettiren içerik üreticilerini barındıran bir video ile geçmek üzere olan yıla veda ediyor. Bu fikir ilk uygulandığı yıllarda oldukça ilgi ve beğeni görüyordu. Kullanıcılar sene sonuna yaklaşıldığında yeni YouTube Rewind videosunun gelip gelmediğini heyecanla kontrol edip geldiğinde eğlenerek izliyordu. Ancak son yıllarda beğeni oranı gittikçe düştü ve banal bulunan bu videolar çok miktarda olumsuz eleştiri almaya başladı.

Geçen senenin Rewind videosu çok kısa sürede platformun en çok ‘dislike’ alan videolarından biri oldu. YouTube Rewind 2018 şu anda 17 milyon dislike sayısına sahip. Beğeni sayısı ise sadece 2,7 milyon. Videonun sahip olduğu başarısızlık ve insanların tepkileri YouTube’u bu sene daha iyi bir video çıkarmaya itti. Platformun en tanınan isimlerinden PewDiePie, teknik olarak ‘daha iyi’ olan bu videonun kendine has versiyonunu yaptı ve dün platforma yükledi.

Yeni video da kullanıcılar tarafından tutulmadı

Yeni video bu sefer 8,2 milyon dislike sayısına sahip. Beğeni sayısı ise artarak 3 milyonu geçmiş. Bu, teknik olarak videoyu geçen senekinden daha iyi yapıyor ancak yine genel olarak beğenilmiş değil. Geçen sene de aynı fikirde bir video hazırlayan PewDiePie, YouTube Rewind 2019’un ‘daha iyi’ versiyonunu hazırladı. ‘Meme’ kültürü gelişmiş YouTuber, videosunda yılın en iyi meme’lerini anarak yıla bütüncül bir bakış sağladı. Hareketli tekno müzik eşliğinde devam eden video yılın en komik internet akımlarını anmanın yanı sıra PewDiePie ve bazı diğer YouTuberların da özel anlarını içerisinde barındırdı.

İşte YouTube Rewind 2019'un 'daha iyisi':

2019 yılında Marzia Bisognin ile dünya evine giren Felix ‘PewDiePie’ Kjellberg, videoda düğününden kesitlere ve efsaneleştirdiği Minecraft serisine de yer vermeyi ihmal etmedi. Ancak videonun daha dramatik bir kısmı da vardı. 2019 yılında kaybettiğimiz Dillon the Hacker, Grant Thompson, Juice WRLD ve Etika gibi isimlere de videoda yer veren PewDiePie, böylece internet aleminde kendilerine yer edinip daha sonra aramızdan ayrılan bazı isimleri de anmış oldu.