Juventus'un İngilizce X hesabı siber korsanlar tarafından ele geçirildi. Durumdan haberdar olmayan bazı haber sayfaları, "Arda Güler, Juventus'a tranfer oldu" paylaşımları yapmaya başladılar.

İtalya'nın köklü futbol kulüplerinden Juventus'ın İngilizce paylaşımlar yaptığı X hesabı, siber korsanlar tarafından ele geçirildi. Hesabı ele geçiren kişilerin ilk paylaşımları ise milli futbolcumuz Arda Güler'in sahte transfer haberi oldu.

Arda Güler'in fotoğrafıyla birlikte "Juventus'a hoş geldin, Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısın?" şeklinde bir ifade paylaşan siber korsanlar, sosyal medya kullanıcılarını kandırmayı başardı. Pek çok haber sayfası, "Arda Güler, Juventus'a transfer oldu!" şeklinde paylaşımlarda bulundular.

Hackerların Juventus hesabından yaptıkları paylaşım:

Olayın aslı, Juventus'un İtalyanca X hesabından yapılan paylaşımla açığa kavuştu. Yapılan paylaşımda, "İngilizce hesabımız hacklendi. Lütfen yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorunu çözmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Juventus'un İtalyanca hesabından yapılan paylaşım: