Huami, uyku sorunu yaşayan tüketiciler için geliştirdiği kablosuz kulaklığı "Amazfit ZenBuds"ı Türkiye'de satışa sundu. Kulaktan çıkmayan ve ağrı yapmayan özel bir tasarıma sahip olan kulaklık, tüketiciyi uyuyana kadar uyku tetikleyen sesler çalıyor ve uyku başladığı anda otomatik olarak duruyor.

Çinli giyilebilir teknolojik ürün geliştiricisi Huami, "Amazfit ZenBuds" olarak isimlendirdiği uyku odaklı kablosuz kulaklıklarını Türkiye pazarında satışa sundu. Duyurulduktan sonra baştan Çin olmak üzere satışa sunulduğu ülkelerde ilgi görmeyi başaran kulaklık, Türkiye'de de uyku sorunu yaşayan tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu kablosuz kulaklık, uykuya nasıl odaklanıyor?

Amazfit ZenBuds, "Knowles Balanced Armature" isimli bir teknolojiye sahip. Bu teknoloji, uyunabilmesi için gerekli olan akustik seslerin üretilmesini sağlıyor. Dışarıdan gelen seslerin kulağa ulaşmasını engelleyen özel bir de ses izolasyonu sunan kulaklık, böylelikle vücudun uyku moduna girmesine yardımcı oluyor. Büyük bir ses kütüphanesine sahip olan kablosuz kulaklıklar, rahatlamanızı sağlayacak onlarca içeriği siz uyuyana kadar çalmaya devam ediyor. Uyuduğunuzda ise bu durumu anlayabilen Amazfit ZenBuds, çalmayı otomatik olarak durduruyor.

Karşınızda uyku odaklı kablosuz kulaklık Amazfit ZenBuds

Huami'nin kablosuz kulaklıkları, yalnızca 1.78 gramlık ağırlığa sahip. Bu da kablosuz kulaklıkların, kulakta oluşturduğu ağırlığı ortadan kaldırıyor. Piyasaya sürülmeden önce detaylı testlerin yapıldığı kulaklık, yatarken herhangi bir rahatsızlığa da yol açmıyor. Ayrıca kulağın içerisine tam olarak oturan ve kulaktan çıkmayan ürün, uyandığınız zaman da kablosuz kulaklığınızı arama derdini ortadan kaldırıyor.

Amazfit ZenBuds'ın önemli özelliklerden bir tanesi de uyku takibi yapabiliyor oluşu. Nasıl yattığınızı, uyku sırasındaki kalp atış seviyenizi ve uyku kalitenizi ölçebilen kulaklık, bunların detaylı raporlarını da sunabiliyor. Ayrıca nefes egzersizi de yaptırabilen kulaklık, sakinleşmenize de yardımcı oluyor. Tüm bu özelliklere sahip kablosuz kulaklığın yönetimi ise Huami'nin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

Huami'nin uyku odaklı kablosuz kulaklıkları, şarj açısından da tatmin edecek seviyede. Tek şarj ile 12 saate kadar kullanılabilen kulaklık, bir gece boyunca kesintisiz olarak kullanılabiliyor. İşin içine şarj kutusunu da dahil ettiğimizde, 56 saatlik kullanım imkanı sunuluyor. Bu da bu kablosuz kulaklıkların bir hafta boyunca şarj edilmeden kullanılabileceği anlamına geliyor. Son olarak, bu kablosuz kulaklığın alarm desteğinin de olduğunu belirtelim.

Tüm bu özelliklere sahip olan Huami Amazfit ZenBuds, ülkemizdeki e-ticaret platformlarında satışa sunulmuş durumda. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 1.099 TL olarak açıklandı.