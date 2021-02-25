Redmi, bugünkü etkinliğinde yeni amiral gemisi telefonlarının yanı sıra, "AirDots 3" olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklıklarını da duyurdu. Tüm özellikleri açıklanmayan kablosuz kulaklığın resmi satışları, 4 Mart itibarıyla başlayacak.

Redmi, bugün düzenlediği bir etkinlikte en yeni amiral gemisi telefonları K40, K40 Pro ve K40 Pro+'ı duyurdu. Etkinlik kapsamında yalnızca bu amiral gemisi telefonlarla yetinmeyen şirket, "AirDots 3" olarak isimlendirdiği en yeni kablosuz kulaklık modellerini de tüketicilerin beğenisine sundu.

Redmi, AirDots 3'ün tüm özelliklerini detaylı bir şekilde açıklamadı. Ancak yapılan açıklamalar kapsamında, bu kablosuz kulaklıkların Qualcomm 3040 çipinin kullanıldığı ifade edildi. Bu da AirDots 3'ün giriş seviye bir kablosuz kulaklık olduğu anlamına geliyor. Yalnız giriş seviye demiş olsak da kullanıcıları etkileyecek çeşitli özelliklerin bu kablosuz kulaklıkta mevcut olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Karşınızda Redmi AirDots 3

Redmi'nin yaptığı açıklamalara göre bu kablosuz kulaklıklar, Bluetooth 5.2 desteği sunuyor. Ayrıca kaybolma gibi durumlarda yer tespiti yapma özelliği, dokunmatik kontrol, MIUI arayüzü ile şarj kutusunun kapağının açılmasını otomatik olarak algılama gibi özellikler de mevcut. Tüketiciler bununla birlikte, XiaoAI, Siri ve Google Asistan'ı tam uyumlu olarak kullanabilecekler.

Redmi, kablosuz kulaklıklarının mavi, pembe ve beyaz renkte piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bugün itibarıyla ön siparişe açılan kablosuz kulaklıkların resmi satışları ise 4 Mart itibarıyla başlayacak. Redmi AirDots 3'ün fiyatı yalnızca 30 dolar olacak.