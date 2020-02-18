Kablosuz veri aktarımı teknolojileri hızlı bir gelişim gösteriyor. Yaygın olarak kullanılan kablosuz Wi-Fi teknolojisinin yeri alabilecek lazer temelli Li-Fi saniyede 100 GB verinin iletimini sağlayabilir.

Radyo dalgalarını kullanan kablosuz veri iletimi teknolojisi geliştirilmeye devam ediliyor. Şimdi 5G teknolojisi ile beraber artık çok hızlı bir şekilde veri alıp, gönderebiliyoruz. Ancak geliştirilen yeni bir veri aktarım teknolojisi çok daha hızlı veri transferi vadediyor.

SLD Laser adlı bir şirket tarafından Las Vegas’taki 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (CES) lazer tabanlı Li-Fi’nin son versiyonu sergilendi. Yapılan gösteri sırasında şirket, Li-Fi ile 20 GB/sn hızında veri göndermeyi başardı. 5G kablosuz ağının 1GB/sn hızında veri ilettiğini düşündüğümüzde Li-Fi’nin hız farkı ortaya çıkıyor.

SLD Laser tarafından da sergilenen Li-Fi teknolojisinde, Wi-Fi’da kullanılan radyo dalgalarının yerine lazer ışığını kullanılıyor. SLD Laser, odaların tavanlarına yönlendiriciler yerleştirerek 100GB/sn hızında veri iletmek için LED ışınlarını kullanmak istiyor.

Edinburg Üniversitesi’nde mobil iletişim başkanı olan ve Ultra Paralel Görünür Işık İletişimi Projesi üyesi Harald Haas, “LED’ler akkor ışıktan daha az enerji harcadıkları gibi ışık çıkışları açısından geliştirilebilirler.” dedi. SLD Laser’in çalışmaları da LED ışıkların geliştirilmesi yönünde.

Li-Fi, çıkışlarını modüle ederek LED’lerden gelen ışık hakkındaki verileri kodlar. LED’lerden çıkan bu titreşimli ışının titreşim hızı insan gözü tarafından ayırt edilemez. Ancak bilgisayar ve mobil cihazlar alıcı sinyali rahat bir şekilde okuyabilirler. Aynı zamada odanın tavanındaki bir alıcı-vericiye sinyal göndererek iki yönlü iletişim sağlanabilir.

Li-Fi teknolojisi başarı ile geliştirilebildiği koşullarda 100GB/sn veri aktarım hızı sağlayacak. Bu veri aktarım hızı, uzay çalışmaları, sağlık ve hızlı iletişimde kullanılabilir. Aynı zamanda otonom cihazların birbirleriyle iletişiminde de Li-Fi teknolojisi kullanılabilir. Li-Fi, robotların çok uzak mesafelerden kontrol edilmesini de sağlayabilir.