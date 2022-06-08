Sık Sık Kabus Görmek, Parkinson Belirtisi Olabilir!

Yeni yapılan bir çalışma, Parkinson hastalığının anlaşılmasında önemli bir keşfi ortaya koydu. Çalışmaya göre yaşlı bireylerde sık sık kabus görmek, Parkinson hastalığının erken belirtilerinden biri olabilir.

Günümüzün en ciddi hastalıklarından birisi olan Parkinson hastalığı üzerinde bilim dünyasındaki çalışmalar hızla sürerken yakın zamanda ilginç bir ilişki ortaya kondu. EClinicalMedicine’de yayımlanan yeni araştırma, ileri yaşlarda görülen kabusların Parkinson hastalığının erken belirtilerinden biri olabileceğini ortaya koydu.

Beyin fonksiyonları 12 yıl boyunca takip edilen 3.818 yaşlı erkek bireyle yapılan yeni çalışma, sık sık kabus görenlerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı iki kat daha fazla olduğunu gösterdi. Bu durumu yaşayan kişilere konan Parkinson tanısının çoğu, çalışmanın ilk beş yılında kondu.

Parkinson için önceden önlem alınabilir:

Çalışma, Parkinson tanısının konulması için de temelleri atacak bir bilgiyi ortaya koymuş oldu. Bilim insanları tarafından paylaşılan açıklamaya göre çalışmadan elde edilen sonuç, yaşlı yetişkinlere rüyalarının içeriği hakkında sorular sorulmasının tanı konulmasında yardımcı olabilecek. Böylelikle titreme, sertlik ve yavaşlık gibi olası fiziksel semptomların başlangıcının durdurulması için de önceden önlem alınabilir olacak.

İlk tanıyı koyma konusunda halen zorluk çekilen Parkinson hastalığı ve uyku arasındaki ilişki uzunca zamandır bilim dünyasında inceleme konusu olmaya devam ediyor. Son çalışmaya benzer bir şekilde daha önce yapılan bir çalışma da Parkinson hastası olan bireylerin dörtte birinin rahatsız edici rüyalar gördüğünü ortaya koymuştu.