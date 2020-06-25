Parkinson Hastası Fareler 3 Ayda Tamamen Tedavi Edildi

ABD’den bilim insanları, Parkinson semptomları gösteren farelerin beyinlerinde yeni nöronlar oluşturmayı başardılar. Dopamin üreten nöronlarının sayısı artan fareler, Parkinson hastalığından kurtuldular. Bilim insanları, bu çalışmanın insanlardaki Parkinson hastalığının tedavisi için umut olduğu söylüyorlar.

Parkinson hastalığının bazı semptomlarını hafifletmenin yolları olmasına rağmen hastalığın kesin bir tedavisi bulunmuyor. Bu nedenle bilim insanları, Parkinson hastalığını tedavi edebilecek yeni yöntemler üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar.

California Üniversitesi’nden bilim insanları, Parkinson hastalığının tedavisi için bir süredir yeni bir gen tedavisi üzerinde çalışıyorlar. Bilim insanları, son çalışmalarında Parkinson’un tedavisi için PTB adı verilen hücrelerde genlerin açılıp kapatılmasında rol oynayan bir proteine odaklandılar.

Bilim insanları, ilk etapta PTB’yi kodlayan genin kapatıldığı koşullarda proteinde meydana gelen azalmanın diğer hücre tipleri üzerindeki etkilerini belirleyebildiği ve fibroblast adı verilen bağ dokusu hücreleriyle çalışırken tuhaf sonuçlar elde edebileceği teknikleri deniyorlardı.

Parkinson tedavisi için yeni yöntem, farelerde başarılı oldu

Deneyler sırasında araştırmacılar, kalıcı olarak PTB’den yoksun olan bir hücre çizgisi yaratmayı başardılar. Araştırmacılar, hücreyi oluşturduktan birkaç hafta sonra hücrenin bulunduğu alanda az miktarda fibroblast olduğunu, fibroblastların yerine alanda bol miktarda nöron bulunduğunu tespit ettiler. Bu keşfin ardından beyinde astrosit adı verilen destek hücrelerini nörotransmiter dopamini üreten nöronları dönüşmesini sağlayan PTB aktivitesini inhibe etmek için farelere tedaviyi uyguladılar.

Parkinson, beynin dopamin üretme kabiliyetinin azalmasıdır. Dopamin üretilememesi, Parkinson hastalarının motor becerilerinin bozulmasına yol açar. Bu nedenle bir çok araştırmada dopamin üreten nöronların oluşturulmasının sağlanması veya kalan sağlıklı dopamin üreten hücreleri korumak için yeni yollara odaklanılıyor.

Yeni tedavinin farelerde başarılı olması, Parkinson hastası insanların tedavisi için umut ışığı oluyor

California Üniversitesi’nden bilim insanları, mevut hücreleri bir tedavi ile ihtiyaç duyulan nöronlara dönüştürmenin bir yolunu keşfederek Parkinson hastalığına karşı heyecan verici bir olasılığı ortaya çıkarmış oldular.

Bilim insanları, PTB’yi inhibe etmek için yapay DNA taşıyan, enfeksiyona neden olmayan bir virüsü kullandılar. Araştırmacılar, bu virüsü Parkinson hastalığından muzdarip farelerin beyninin dopamin üretmekten sorumlu orta beyin bölgesine enjekte ettiler.

Fareler üç ay sonunda Parkinson semptomlarından kurtuldu

Yapılan deney sırasında astrosit hücrelerinin bir kısmı nörona dönüştü. Bilim insanları astrositlerin nöron hücrelerine dönüşmesi sonucunda toplam nöron sayısının yüzde 30 oranında arttığını belirlediler. Nöronlardaki bu artış Parkinson semptomları gösteren farelerin dopamin oranlarının, normal fareler seviyesine çıkmasını sağlayabilecek seviyededir. Deneyin devamında deneyde kullanılan farelerin beyinleri üç ay boyunca izlendi. Üç aylık takip sonucunda farelerin Parkinson semptomlarından tamamen kurtulduğu görüldü.

Farelerdeki Parkinson semptomlarının giderilmesi çalışmasın yer alan bilim insanlarından Wiliam Mobley, “Sonuçları gördüğümde sersemledim. Nörodejenerasyon tedavisi için geliştirdiğimiz tamamen yeni strateji, ilerlemiş hastalığı olanlara bile yardımcı olabileceğine dair umut veriyor” dedi.

Farelerde başarılı olan tedavinin insanlarda denenebilmesi için çalışmanın geliştirilmesi gerekiyor

Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, farelerde yapılan deneyle insanlardaki Parkinson’un tedavi edilmesinin tamamen farklı olduğunu söylediler. Ancak şimdi tedavinin insanlardaki potansiyelini keşfetmek için fare modellerinde tekniğin geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Araştırmacılardan Xiang-Dong Fu, “Tedaviyi klinik deneylerde görmek, bu yaklaşımı Parkinson hastalığı için bir tedavi olarak test etmek, aynı zamanda Alzheimer ve Huntington hastalıkları gibi nöronların kaybolduğu diğer birçok hastalığı tedavi etmek benim hayalim. Daha da büyük hayalim, PTB’yi beynin diğer bölümlerindeki kusurları düzeltmek, kalıtsal beyin kusurları gibi şeyleri tedavi etmek için hedeflemektir. Kariyerimin geri kalanını bu soruları cevaplamak için harcamayı düşünüyorum” dedi.