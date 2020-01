Araştırmalara Göre Yılda İki Kez Grip Olmak Normal

Kış ayları yaklaştıkça insanların büyük çoğunluğu grip belirtileri göstererek belirli şikayetlerde bulunuyor. Peki, bir yıl içerisinde kaç kez grip olmak tıbben normal?

Her sonbahar, hapşırık ve öksürük sesleri duyulmaya başladığında, hepimiz aylarca ellerimizi dezenfektanla yıkamaya, vitamin almaya ve gripten korunmak umuduyla diğer insanlardan uzaklaşmaya başlarız. Çok yakından tanıdığımız bir düşman olan grip virüsü her yıl milyonlarcamızı enfekte eder ve bize titreme, öksürük, vücut ağrıları gibi etkiler hediye eder.

Birçoğumuzu bu enfeksiyona karşı teselli eden tek şey, en azından sezonun geri kalanı için endişelenmek zorunda kalmayacağımız değil mi? Aslında, hayır. Nadiren de olsa, bir mevsimde iki kez gribe yakalanmak tamamen mümkün. Ve ne yazık ki, içinde bulunduğumuz yıl çift grip mevsimi olarak şekillendiğinden grip olmak aslında normalden daha muhtemel bile olabilir.

Birden fazla grip türü olduğu için gribe iki kez yakalanmak her zaman mümkündür. Aslında bu durumdan aynı anda iki grip virüsüyle hastalanmak diye de bahsedebiliriz. Çünkü bir grip türü, neredeyse her zaman tipik olarak herhangi bir grip mevsimine hakim olurken bir diğeri de arka planda varlığını sürdüren daha küçük hastalık kümelerine yol açar. Grip her yıl tüm ülkelerden çok sayıda insanı etkilerken yapılan araştırmalara göre ABD nüfusunun sadece %20'si hasta oluyor.

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde önleyici ilaç ve bulaşıcı hastalık araştırmacısı William Schaffner, “Her iki virüse de duyarlı olabileceğiniz bir noktada maruz kalmanız ve iki kez hastalanmanız için gerçekten kötü bir şansınız olmalı” diyor.

Grip aşısının gerçekten koruyuculuğu var mı?

Bu sorunun cevabı, evet. Her yıl grip aşılarının, influenza uzmanlarının baskın olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğü dört türü hedef alacak şekilde tasarlandığını söyleyebiliriz. Kimse sezonun sonuna kadar aşının tam koruyuculuk sağladığını savunamaz ancak aşı olan insanlarda grip etkilerinin gözle görülür şekilde zayıfladığı da bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Epidemiyolog Ruth Lynfield, zaten hasta olan ve ciddi semptomlara sahip insanlar için antivirallerin de yardımcı olabileceğini söylüyor. Bu duruma gelen herkesin başkalarına enfeksiyon bulaştırmamak adına önce doktorlarını aramasının doğru olacağını da ekliyor. Umarız hepimiz bu mevsimi en az hasarla atlatırız.