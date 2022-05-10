Toplam Kaç PlayStation 5 Satıldığı Açıklandı - Mayıs 2022

Sony, Ocak - Mart dönemini kapsayan çeyreğe ilişkin mali raporunu yayımladı ve toplam ne kadar PlayStation 5 sattığını açıkladı. Şirketin PlayStation 5 satışlarında düşüş görülse de oyun satışlarında artış yaşandı.

12 Kasım 2020 tarihinde piyasaya sürülen ve yeni nesil donanıma yer veren PlayStation 5, koronavirüsle büyük bir engele çarpmıştı. Kısıtlamalar sonrası kapatılan üretim tesisleri ve çip kriziyle tetiklenen tedarik sıkıntısı, PlayStation 5 satışlarının istendiği seviyede gitmesini engellemişti. Çip krizi halen etkisini sürdürürken, bugün Sony’den önemli bir açıklama geldi.

Sony, 2022’nin ilk çeyreğinde, yani Ocak – Mart ayları arasında toplamda kaç adet PlayStation 5 sattığını açıkladı. Şirketin mali yılının son çeyreğine denk gelen dönem, Sony’nin 2021 mali yılı başarısını da ortaya koydu. Paylaşılan açıklamaya göre Sony, son 3 ayda toplam 2 milyon adet PlayStation 5 satışı gerçekleştirdi. Bu sayı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 3,3 milyon adet idi.

PlayStation 5 satışları düşse de oyun satışları arttı

Sony’nin sattığı toplam PlayStation 5 sayısı, son verilerle birlikte 19,3 milyon adete yükseldi. Şirketin PlayStation 5 satışları geçtiğimiz yıl kıyasla düşmüş olsa da oyun satışlarında önemli bir artış görüldü. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 61,4 milyon adet olan PS4/PS5 oyun satışı, bu dönem 70,5 milyon adet olarak ölçüldü. Bu oyunların 14,5 milyonu Sony’nin kendi oyunlarıydı.

Düşen PlayStation 5 satışları, PlayStation 5’in satış başarısı anlamında PlayStation 4’ün daha da gerisine düştüğünü gösterdi. PlayStation 4 çıkıştan sonraki ilk dönemde, PlayStation 5’ten 3,1 milyon daha fazla satmıştı. Son olarak Sony, Oyun ve Ağ Hizmetleri kolunun son 3 ayda toplam 5,1 milyar dolarlık gelir elde ettiğini açıkladı.