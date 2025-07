PlayStation, her yıl merakla beklenen Yaz İndirimi kampanyasına bu yıl erken başladı. Ancak bu ayrıcalıktan şu an yalnızca PlayStation Plus üyeleri faydalanabiliyor. Sony’nin dijital oyun mağazası PlayStation Store’da sunulan kampanya, seçili oyunlarda %87’e varan indirimlerle dikkat çekiyor.

