PlayStation, her yıl merakla beklenen Yaz İndirimi kampanyasına bu yıl erken başladı. Ancak bu ayrıcalıktan şu an yalnızca PlayStation Plus üyeleri faydalanabiliyor. Sony’nin dijital oyun mağazası PlayStation Store’da sunulan kampanya, seçili oyunlarda %87’e varan indirimlerle dikkat çekiyor.

Tüm kullanıcılara 17 Temmuz itibarıyla açılacak PlayStation Store Yaz İndirimleri, PS Plus üyelerine özel olarak 16 Temmuz’a kadar sürecek bir erken erişim dönemiyle başlamış durumda. Bu süre zarfında üyeler, geniş bir yelpazeye yayılan içeriklerde önemli fiyat avantajlarından yararlanabiliyor.

Yaz indiriminde; aksiyon, macera, yarış, dövüş ve rol yapma gibi pek çok türden oyuna yönelik büyük indirimler yer alıyor. Hem yeni çıkan yapımlar hem de zamanla klasikleşmiş yapımlar kampanya kapsamında değerlendiriliyor. Bu da yaz tatilini evde geçirmek isteyen oyunseverler için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

PlayStation Store Yaz İndirimleri 2025’te dikkat çeken indirimler:

Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 25 2.899,99 TL 608,99 TL (%79) Red Dead Redemption 2 2.099,00 TL 524,75 TL (%75) NBA 2K25 All-Star Edition

3.600,00 TL 720,00 TL (%80) STAR WARS™ Jedi Cross-Gen Bundle Edition 3.299,99 TL 824,99 TL (%75) It Takes Two 1.499,99 TL 449,99 TL (%70) Mortal Kombat™ 1: Son Sürüm Yükseltmesi 2.099,00 TL 692,67 TL (%67) Need for Speed™ Unbound Ultimate Collection

3.399,00 TL 679,80 TL (%80) The Quarry 2.799,00 TL 363,87 TL (%87) STAR WARS Jedi: Fallen Order 1.799,99 TL 449,99 TL (%75) FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition 3.499,00 TL 2.099,40 TL (%40)

İndirimin herkese açılacağı tarih yaklaştıkça listeye yeni fırsatların eklenmesi de bekleniyor. Ancak en büyük avantajı kaçırmak istemeyen PlayStation Plus üyelerinin önümüzdeki günleri iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yaz fırsatlarından erkenden yararlanmak isteyen PlayStation Plus üyeleri, kampanyaya doğrudan PlayStation Store üzerinden ulaşabilirler.