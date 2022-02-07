Lüks Araba Kaçakçılığı Yapan Şebekeye Operasyon

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında lüks araba kaçakçılığı yapan şebeke yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen araçlar, Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda Amasya ve Antalya’da bulunan İstanbul merkezli bir şebekenin, yurt dışından kaçak bir şekilde lüks araçlar getirdiği tespit edildi. Sahte belgeler aracılığıyla bu araçları piyasada satışa çıkardığı belirlenen şebekeye ekiplerce operasyon düzenlendi.

3 ay süren ve farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında Porsche, BMW ve Maserati gibi oldukça lüks markaların bulunduğu kaçak araçlara el konuldu. El konulan lüks araçlar, Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde sergilendi.

35 Milyon TL değerinde araca el konuldu

Emniyet güçleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda kaçak lüks araç şebekesinin, yurt içinden yasal kayıtlı olan araçların şasi ve motor bilgilerini kullanarak, bunları yurt dışından kaçak bir şekilde getirilen aynı model ve marka araçlarla değiştirdiği tespit edildi.

Farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında İstanbul’da 10, Antalya ve Amasya’da ise 3 araç olmak üzere toplamda 13 araca el konulurken; bu araçlardan 4’ünün Almanya, Yunanistan ve İsveç’ten Interpol tarafından çalıntı kaydının olduğu ve araçların aranma listesinde olduğu tespit edildi.

Düzenlenen 3 aylık operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalandı. Bununla birlikte emniyet tarafından yapılan açıklamada el konulan 13 adet lüks aracın toplam değerinin yaklaşık olarak 35 milyon TL olduğu, kamu zararının ise yaklaşık olarak 21 milyon TL olduğu ifade edildi.

Yakalanan 8 şüpheli hakkında ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından hukuki işlem başlatıldı.