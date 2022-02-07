Dacia'nın elektik motorlu Sandero'su olarak nitelendirebileceğimiz Spring, önümüzdeki dönemde Türkiye'de de satışa sunulacak. Uygun fiyatlı elektrikli araç, sahip olduğu donanımla da fiyatıyla da ilgi çekecek gibi görünüyor. Peki Dacia Spring'in Türkiye fiyatı nasıl olacak?

Türkiye'de özellikle de fiyat rekabeti nedeniyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran Dacia, geçtiğimiz yıl itibarıyla elektrikli araba işine girdi. Bu bağlamda; Spring isimli bir araçla karşımıza çıkan Dacia, bu modeliyle Avrupa'da büyük ilgi gördü. Aracın Türkiye'ye gelmesi de muhtemel. Peki Dacia Spring, hangi özelliklere sahip ve bu aracın Türkiye fiyatı tahminen ne olabilir?

Dacia Spring için genel bir tanımlama yapacak olursak, bu aracın Sandero'nun elektriklisi olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz. En azından dış tasarım için yapabileceğimiz en iyi tanımlama bu oluyor. Zira araçlar birbirlerine fazlasıyla benziyor. Ancak motor özelliklerine ve teknolojik donanımlara baktığımızda Spring'in bambaşka bir araç olduğunu rahatlıkla dile getirebiliriz.

Dacia Spring işte böyle görünüyor

Aracın dış tasarımına baktığımızda; kapalı ve etkileyici bir tasarıma sahip ızgara ile karşılaşıyoruz. Tüketiciler, bu ızgaradaki Dacia logosunun altında yer alan şarj portunu kullanacaklar. Ayrıca; aracın kapı kolları da neredeyse içeri gömülmüş bir durumda. Çok renkli yapıya sahip Spring, arka kısımda ise Sandero ile tamamen aynı yapıda.

Dacia Spring'in iç tasarımına baktığımızda, neredeyse tamamen hayalet gösterge ekranı ile karşılaşıyoruz. Orta konsolda ise büyüklük açısından gayet yeterli olan multimedya ekranı bizleri karşılıyor. Dacia Spring'in uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil olduğunu düşünecek olursak; bu donanımın tüketiciyi memnun edeceğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

Dacia Spring'in motor özellikleri biraz şaşırtıcı. 26,8 kWh bataryaya sahip olan araç, WLTP standartlarında 225 km yol alabiliyor. Aracın şehir içi menzili ise 295 km olarak açıklandı. 125 km/sa maksimum hız değerine sahip olan araç, yaklaşık 44 beygir gücünde olması nedeniyle daha çok şehir kullanımına uygun gibi görünüyor. Bu arada; Dacia Spring'in şarj süresinin 2,3 kW ev prizi ile 14 saat civarında dolduğunu belirtelim.

Dacia Spring, anavatanı Fransa'da 17 bin 390 euro civarında satın alınabiliyor. Bu fiyata bayi karının dahil olduğunu ve 4.695 euroluk hükümet desteğinin hariç olduğunu belirtelim. Ancak Türkiye için genel bir tahmin yürütecek olursak; aracın Türkiye'ye geliş fiyatının 270.111 TL, yüzde 10'luk ÖTV'nin 27.011 TL, ÖTV eklendikten sonraki KDV'nin ise 53 bin 481 TL olacağını belirtebiliriz. Bu durumda; aracın tahmini Türkiye fiyatı 350 bin TL'den biraz daha yüksek olacaktır.