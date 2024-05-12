İlişkiler arasında görünmeyen ama hissedilen bir şey varsa o da kadınlardaki rekabettir. Bunu da destekleyen bir çalışma var. Üstelik çalışma hiç birbirini tanımayan kadınlar arasındaki rekabete vurgu yapıyor. Eğer saçınızı kadın bir kuaföre kestirmeyi tercih edenlerdenseniz bu içerikten sonra bir daha düşüneceksiniz.

Özellikle bazı kadınlardan, erkeklerin onların daha iyi arkadaşı olduğunu da duyarsınız. Çünkü “Kadının en büyük düşmanı yine kadın.” varsayımı bazıları için şüphesiz hâle gelmiştir.

Bunun sonucunda da rakip manipülasyon yoluyla kadın içi cinsel rekabetin araştırıldığı çalışma ile önce bir aynaya bakıp sonrasında kendinize bir erkek kadın kuaförü bulmak isteyebilirsiniz.

Kadınlar neden rakip gibi davranırlar?

Araştırmanın amacı aslında tam olarak bu noktadan doğuyor. Birçok yapılan araştırmada bireylerin, aynı cinsiyetten rakiplerinin üreme başarısını olumsuz etkileyerek kendi net üreme başarılarını artırabileceği gösteriliyor.

Kadınlar için de üreme başarısı, rakiplerinin aynı şeyi yapmasını engellemek ve en kaliteli erkeklere erişime bağlılıkla ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da kadınlar; rakiplerinin değerini azaltmak, erkeklerin eş seçimini etkilemek ve üreme başarısını arttırmak için bazı yollara başvuruyor.

Kadınların rekabeti fiziksel şiddetten çok daha öte.

Genel olarak baktığınızda kadın kavgasını pek duymayız. Çünkü kadın bedeni şiddetten gelecek hasara karşı savunmasızdır ve bu yüzden de eş çekme çabalarını başka yollarda ararlar. Dedikodu yapmak, küçümsemek, dışlamak, dürüst olmayan tavsiyelerde bulunmak, samimiyetsiz davranışlar, gözdağı vermek rekabette en çok uyguladıkları davranışlar oluyor.

Genellikle düşük eş kalitesine sahip kadınların daha yüksek eş kalitesine sahip rakiplerine karşı sergilediği saldırgan tavırlara da hedef alınan kadınların karşılık vermeme eğilimi olduğu gözleniyor.

Gelelim tüm bu düşüncelerin saçla olan ilgisine.

Erkeklerin çekicilik ve dış görünüş gibi bazı özelliklere baktığını bilen kadınlar, şunun da farkındalar: Genç kadınlar daha uzun, daha sağlıklı saçlara sahipler ve daha sağlıklı saçlar gerçek vücut sağlığıyla da ilişkili.

Ayrıca kadınlarda, erkeklerin kadınlarda olduğundan daha da uzun saça sahip olmalarının onları tercih edebileceği algısı var. Yapılan bir araştırma da bunu kanıtlayacak cinsten. Araştırmaya göre erkekler, uzun saçlı kadınların yüzlerini daha genç, sağlıklı, seksi ve kadınsı bulmakla kalmıyor aynı zamanda daha zeki ve baskın olduklarını da düşünüyorlar.

Kadın kuaförler de tam bu noktada devreye girerek kadın müşterilerine saçının daha fazlası kesilmesini tavsiye ediyor ve onun fiziksel çekiciliğini azaltacağını düşünerek manipüle ediyor.

Saçınızı istediğinizden hep daha kısa kesen bir kuaförünüz varsa artık sebebi belli.

Yüz çekiciliği yüksek ve düşük olan kadın müşterilerin katıldığı araştırmada; her müşterinin portresi, saçının yakın plan görüntüsü ve müşterinin saçını mümkün olduğu kadar az veya gerektiğinden daha fazla kesme istekleri söyleniyor.

Araştırma sonucunda görüldü ki saçı sağlıklı olan ve saçını az kestirmek isteyen kadınlara karşı, kadın kuaförler saçını daha fazla kesmesini tavsiye ediyor. Kendileri kadar çekici buldukları müşterilere karşı yapılan yorum da aynıydı. İşin ilginç yanı çekici olmayan müşterilere, diğer çekici kadınlara tavsiye ettikleri uzunluktan daha fazlası söylendi.

Bu çalışmada görüyoruz ki aslında çiftleşme tehdidi olsun ya da olmasın cinsiyet içi rekabet güdülerinde üreme sonuçlarını manipüle etme fırsatı ortaya çıktığında kadınlar bunu hiç kaçırmıyor.

Daha önceki saç kestirme tecrübelerinizi de göz önüne aldığınızda sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?

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