Tarih, birçok başarılı kadının hikâyesiyle dolu ancak yıllar boyu tarih yazıcılığı genellikle erkeklerin tekelinde olduğu için bu değerli kadınların isimlerine ne yazık ki çok sık rastlayamıyoruz. Biz de bu içeriğimizde tarihe damgasını vuran kadınların küçük bir kısmını bir araya getirdik.

Bilgisayar olmadığı tarihte yazılım bulan mı? Evet, o bir kadındı. Radyoaktivite çalışmalarını tıbba taşımak mı? Evet, onu yapan da bir kadındı. Uzay’a inecek insanlı ilk hava aracının yazılımını geliştiren kişi olmak mi? O da bir kadındı.

Tarih, hepsini bir araya getirmemizin çok zor olacağı birçok başarılı ve zeki kadını barındırıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığımız içeriğimizde, birazdan anlatacağımız değerli kadınların arasından birini çok yakından tanıyorsunuz! Lafı çok uzatmadan tarihe damgasını vurmuş başarılı kadınlara göz atalım.

Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran ilk kadın askerî pilot: Sabiha Gökçen

1913 yılında dünyaya gelen Sabiha Gökçen, çok küçük yaştayken ebeveynlerini kaybetti ve ağabeyi tarafından büyütüldü. Bu esnada Atatürk’e ulaşmayı başardı ve okumaya olan isteğini dile getirdi. Elbette Atatürk bu isteği geri çevirmedi ve Sabiha Gökçen’in ağabeyinden izin alarak onu evlatlık edindi. Hayatı boyunca çok iyi okullarda okuyan ve başarılı olan Sabiha Gökçen, 1935 senesinde Türk Hava Kurumunun, Türk Kuşu Sivil Havacılık Okuluna girmeye hak kazandı ve Kırım’a gönderilerek yüksek planörcülük dersleri aldı.

Ardından Eskişehir Askerî Hava Okulunu kazandı ve aldığı eğitimle askerî pilot oldu. Sabiha Gökçen, Türk ve dünya tarihinin ilk kadın askerî pilotu olmuştu. 1996 yılında, ABD Hava Kurmay Koleji töreninde düzenlenen Kartallar Toplantısı’nda onur konuğu oldu ve dünya tarihine adını kazıyan 20 havacıdan biri seçildi.

Nobel Ödülü’nü almaya hak kazanan ve bilimi erkeklerin tekelinden çıkaran Marie Curie:

Marie Curie, 1867 yılında Polonya’da doğdu ve büyüdü ancak Polonya’daki kadınlar ne yazık ki o yıllarda üniversite okuyamıyordu. Bu yüzden Marie, Fransa’da okumak için para biriktirdi. Sarbonne Üniversitesine girerek 3 yıl içinde fizik ve matematik diploması aldı. Marie Curie, radyoaktiviteyi incelemeye başladı. Ayrıca radyum ile polonyum elementlerini keşfetti. Bu başarının ardından Nobel Fizik Ödülü aldı. Nobel Ödülü’nü alan ilk kadın olmuştu!

Üstelik gittiği üniversitenin ilk kadın profesörüydü ve çalışmalarıyla daha sonra Nobel Kimya Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı. Başarıları burada bitmiyordu. I. Dünya Savaşı döneminde röntgen ekipmanı taşıyan bir arabanın yapımına katkıda bulundu ve radyoaktif maddeler ile bunların tıp alanında kullanımı üzerine çalışmalar yaptı.

Marie Curie ne yazık ki radyoaktif maddelerden dolayı hasta olarak hayatını kaybetti. Bilim için ölmüştü. Kızı, annesinin başarılarını sürdürmeye devam etti ve o da Nobel Kimya Ödülü aldı. Marie Curie, bilim dünyasındaki kadınların varlığı için ilham verici bir figür olarak tarihe kazındı.

Bilgisayarların olmadığı dönemde ilk bilgisayar programının anası olmayı başaran Ada Lovelace:

1800’lü yıllarda yaşayan Ada Lovelace, evli ve üç çocuklu olmasına rağmen “Kadınlar evde oturup çocuklarına bakar.” baskına hiçbir zaman boyun eğmedi. Matematik üzerine durmadan çalışmalar yaptı. Geliştirdiği hesaplama metoduyla günümüzün yazılım kavramının tanımlamasını yaptı ve “ilk programlamayı yapan kişi” ünvanına sahip oldu.

Hayatı boyunca, bilgisayar biliminde ilklere imza atarak göğüslerimizi kabartan Lovelace, bilgisayar biliminin erkeklere özel olduğu düşüncesindeki tabuları da yıktı. ABD Savunma Bakanlığı için üretilmiş bir bilgisayar dili olan “Ada”, başarılı matematikçi Ada Lovelace’ten geliyor.

Aşkın, acının ve devrimin kadını: Frida Kahlo

Kendi tanımıyla “aşkın, acının ve devrimin kadını” olan Frida Kahlo, hayatı boyunca hem fiziksel hem de psikolojik birçok acıyla mücadele etti. Henüz 6 yaşındayken çocuk felcine yakalanmasının yanı sıra 18 yaşında otobüs kazası geçirdi ve 32 ameliyatla beraber yatağa bağımlı yaşamak zorunda kaldı.

Aylarını yatağa bağlı geçirirken bile pes etmedi. Yatağının tavanına astırdığı ayna ile harika otoportrelerini çizdi. Âşık olduğu adam Diego ise onu sürekli aldatıyordu. Frida, aşkı için çok çabalamıştı ama nafileydi. Diego onu otobüs kazasının acısını bile geçecek seviyede üzüyordu ve Frida, tüm bu acıları resimlerinde canlandırıyordu.

Frida Kahlo, Picasso’nun da katıldığı iki büyük sergi açtı ve artık tüm dünya onun başarısını biliyordu. Sadece benzersiz resimleriyle de ünlü değildi. Siyasi faaliyetleri, komünizm görüşü ve aykırı giyim tarzı gibi özellikleri tüm gözleri onun üzerine çeviriyordu. Akciğer embolisi yüzünden hayatını kaybeden başarılı sanatçı Frida Kahlo, son nefesine kadar arkasında eşsiz sanat eserleri bıraktı.

Politik zekâsı ve stratejik hamleleriyle kadınların siyasetteki en önemli temsilcilerinden Kleopatra:

Antik Mısır’ın son Helenistik kraliçesi olan Kleopatra, politik zekâsı ve liderlik yetenekleriyle ön plana çıktı. Üstelik tahta geçtiğinde henüz çocuk yaştaydı. Mısır krallığındaki karmaşık politik ortamda ayakta kalmayı başardı ve stratejik kararlarıyla ülkesini savundu.

Kleopatra, Antik Mısır kültürünü koruma ve teşvik etme çabalarında bulunarak Mısır’ın geleneklerini her daim sürdürmeye çalıştı. Tarihsel bir figür olmanın ötesinde kadın liderlerin tarih boyunca oynadığı rolü vurgulayan önemli bir simge oldu.

Kadın yazarların sırf kitapları okunsun diye erkek isimleri seçip kitaplarını o adlarla yayımladığı dönemde feminist hareketin önemli bir yazarı oldu: Virginia Woolf

Woolf, feminist edebiyatın öncülerinden biri ve eserleri; kadının kimliğini, özgürlüğünü, deneyimlerini keşfetmeye yönelik etkileyici bir bakış açısı sunuyor. Özellikle “Mrs. Dalloway” ve “To the Lighthouse” gibi eseleri; kadın karakterinin karmaşık iç dünyasını, kişisel krizlerini ve toplumsal beklentilerine olan tepkilerini derinlemesine inceliyor.

Kadın haklarına duyduğu ilgiyi ve bu konudaki mücadelesini öne çıkaran Virginia Woolf; kadınların toplumsal, kültürel ve edebî açıdan güçlenmelerine büyük katkıda bulundu ve onları, daha geniş bir dünya görüşü ile öz güvene teşvik etti.

Ay’a yapılan ilk insanlı inişteki en önemli figürlerden Margaret Hamilton:

Margaret Hamilton, Apollo 11’in baş mühendisiydi ve yazılım konusunda liderdi. Ay’a yapılan ilk insanlı inişte kritik bir figürdü. Onun liderliğindeki yazılım, Apollo 11’in Ay’a güvenli bir şekilde inmesini sağladı. Yazılımla ilişkisi elbette burada bitmedi. Bilgisayar yazılımındaki hataları tespit edip düzeltmek için çok detaylı bir hata ayıklama yöntemi geliştirdi. Bugün bile yazılım güvenliği konularında Hamilton’ın öncülük ettiği prensiplerin ışığında ilerlemeler katediliyor.

Margaret Hamilton; bilgisayar bilimine ve yazılım mühendisliğine olan katkılarıyla hem bilim dünyasında hem de genel olarak toplumda öncü bir kadın hâline geldi. Onun başarıları, kadınların bilim ve mühendislikte daha fazla temsil edilmesini sağladı ve birçok kadını cesaretlendirdi.

İskit Türklerinin ve dünyanın ilk kadın hükümdarı: Tomris Hatun

MÖ 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Tomris Hatun; zekâsı, gücü ve savaşçı ruhuyla ön plana çıkıyordu. Eşi öldükten sonra tahta çıkan Tomris, halkına en iyi dönemlerini yaşattı ve o dönemin en güçlü imparatorluklarından biri olan Persleri mağlup etti.

İşte tüm bu kadınlar, tarih boyunca başarıdan başarıya imza attı ve tarih sayfalarına adlarını altın harflerle yazdırarak diğer kadınlara ilham kaynağı oldu. Umuyoruz ki toplumun kadınlara bakış açısı her geçen gün biraz daha gelişecek ve kadınlar da gelişmeye hız kesmeden devam edecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

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