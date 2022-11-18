Formula yetkilileri, sadece kadınların yarışacağı ve eğitim göreceği yeni yarış serisi Formula Academy'i duyurdu. Bu seride yarışacak kadın sürücüler, Formula 1'e kadar yükselebilecek.

Motorsporları denildiğinde bilen bilmeyen herkesin aklına ilk gelen yarış türü genellikle Formula 1’dir. 10 takım ve 20 sürücüden oluşan yarışçıların tüm yıl boyunca kıyasıya rekabet ettiği bu organizasyona ek olarak Formula 2, Formula 3, Formula 4, ve Formula E adı verilen yarışlar da düzenleniyor.

Bugün Formula 1 tarafından yapılan resmî açıklamada ise bu yarış serilerine bir yenisinin eklendiği belirtildi. Formula Academy adıyla düzenlenecek bu yarış serisi, sadece kadınlara özel olacak.

Kadın kadına kıyasıya mücadele

Formula 1’in resmî sitesinde yapılan açıklamaya göre 2023 yılında başlayacak olan F1 Academy, sadece kadınların yarışabileceği bir yarış serisi olacak. 5 takım ve 15 yarışçıdan oluşacak organizasyonda 7 yarış etkinliği düzenlenecek ve yarışçıların bütçesi sadece 150.000 Euro olacak. Formula 4 klasmanında kullanılan araçların aynılarının kullanılacağı organizasyonda ayrıca yarış dışındaki zamanlarda yarışçılara gelişmeleri için çeşitli alanlarda eğitimler de verilecek. Bu sayede kadın yarışçıların F1 Academy’den yükselerek diğer Formula serilerinde de yarışabilmeleri amaçlanacak.

Formula 3 serisinde profesyonel takımların bulunacağı F1 Academy’de yarışan yarışçılar, Formula 3, Formula 2 ve Formula 1’de yarışma hakkı kazanacaklar. Uzun vadede bu yarış serisi sayesinde daha fazla kadın sürücünün Formula pistlerine dahil olması ve kadınlarla erkeklerin eşit şartlarda birlikte rekabet etmeleri hedefleniyor.

Sadece kadınlar için Formula benzeri bir organizasyon olan W Series’in CEO’su Catherine Bond Muir de Formula yetkilileri tebrik ederek kadın yarışçıların gelişmesi için böyle bir fırsat sundukları için teşekkürlerini sundu. Formula Academy’de yarışan kadın yarışçıların aynı zamanda W Series’e de yükselebilecekleri de Formula’nın yayınladığı yazıda açıkça belirtiliyor.