Kadınlara Yönelik Oyun Geliştirenlere Tavsiyeler

Oyun sektöründe yapılan toplam harcamaların neredeyse yarısı kadın oyuncular tarafından yapılıyorken, bu hedef kitle odağında bir oyun nasıl geliştirilmeli? Gelin, bu konunun detaylarına inelim.

Newzoo’nun 2021 yılı global mobil oyunlar rehberine göre 2021 yılında mobil oyunların elde ettiği toplam gelir olan 93.2 milyar doların 42 milyar doları kadın oyuncular tarafından harcandı. Mobil oyunlar, bilgisayar ve konsol oyunlarını geçerek en yüksek potansiyele sahip market alanı olmayı başardı. Peki oyunlarda kadınların varlığı ne durumda?

Kadın oyuncuların varlığı ve yokluğu

Oyunlardaki yüksek zekalı ve atletik kadın karakterler

Kadın oyuncular en başından beri bulunsa da, belirgin görüntülere ve derin hikayelere sahip kadın karakterler oyunlarda nadir görülmektedir. Prenses Peach, geçmiş oyunlardaki kadın karakter tiplemesi olarak hikayede hep bir erkek karakter tarafından kurtarılan, oyuncuya kahraman olma ve tatmin olma hissi verdiren bir karakterdir.

Veri analizleri incelendiğinde, geliştiriciler oyun içi kadın karakterlerin daha fazla erkek oyuncu çektiğini fark etmiştir. Bu sebepten dolayı oyunlarda daha fazla kadın karakterler görülmeye başlamış, Street Fighter II’den Chun-Li ve Tomb Raider’dan Lara Croft gibi karakterlere de kendilerine ait etkileyici hikayeler verilmiştir.

Oyunlardaki yüksek zekalı ve atletik kadın karakterler

Oyunlardaki ilk kadın ana karakterler

Toplumun gelişimi ile birlikte kadınların bilinçlenmesi sonucu oyunlarda daha fazla kadın ana karakter görülmeye başlanmıştır. 1986 yılındaki ilk kadın ana karakter Samus’tan 1999 yılındaki ilk kadın oyuncu kitlesini hedef alan Angelique oyununa, sonrasında geleceğe bakıldığında kadın oyuncu kitlesini hedef alan pazarın hızlıca büyüdüğü ve kadın oyuncuların oyun gelirlerinde vazgeçilemez bir güç olduğu ortaya çıkmıştır.

Kadınlara yönelik oyunların artışındaki sebep

İyi dizayn edilmiş kadın karakterler kadın oyuncuların sayısında artış gösterecek bir etkiye sebep olmuş, kadınların bilinçlenmesi de oyuncu sayısını arttırmıştır. Sosyal oluşumdaki değişimler, bilimin ve teknolojinin gelişimi ile birlikte kadınların harcamalarını karşılayabileceği düzenli bir gelirleri oluşmuştur. Söylenildiği gibi, ekonomik temel üst yapıyı belirler. Yükselen sosyal pozisyonları ve ekonomik bağımsızlıkları ile birlikte kadınlar tüketimin ana kuvvetlerinden birisi olmuştur.

Kadın kullanıcıların zenginleşmesi ve para harcamaya daha istekli olmasının yanı sıra, mobil ve oyun şirketlerinin sunduğu gelişmiş donanım ve yazılımlar da kadın oyuncuların mobil oyunlara yaptığı harcamaları artırmıştır.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı sistemler çok daha ucuzlamış, akıllı telefonlar yaygınlaşmış ve internet kullanıcı sayısı oldukça artmıştır. Ayrıca, internet çağının başlangıcından beri internet kullanıcılarının %60'ını kadınlar oluşturmuş, erkek kullanıcılardan her zaman daha fazla olmuşlardır.

Donanım tarafından bir şekilde kısıtlama yaşamış olan mobil oyunların tümü, Angry Birds ve Subway Surfers gibi dokunmatik ekran etkileşimi yöntemini esas almışlardır. Basit oynanışa sahip ve tur sürelerinin çok zaman gerektirmediği bu oyunlar, kadın oyuncular için oldukça uygun olmuş ve popülerleşmiştir. Gündelik oyunlardan 3'lü eşleştirmeye, simülasyona, RPG'ye, MOBA'ya ve diğer tüm kategorilere kadar kadın oyuncular, toplam oyuncuların %50'sinden fazlasını oluşturmaktadır.

Oldukça büyük bir artış yaşayan kadın oyuncu sayısı, oyun geliştiricileri kadınlara yönelik oyunlar yapmaya teşvik etmektedir. Bu noktadaki hedef pazarlar ise Güneydoğu Asya pazarı, Avrupa ve Amerika pazarı olmuştur.

Avrupa ve Amerika pazarı ile Güneydoğu Asya pazarı arasındaki büyük farklar

Kadın oyuncuları hedef alan oyunların çıktığı iki bölge de birbiri ile oldukça farklı sanat tarzı, hikaye ve oynanışa sahiptir. Sanat tarzından başlayacak olursak, SocialPeta’nın verilerine göre en çok kadınları hedef alan oyun türleri çizgi-çizim stiline sahip olmakla birlikte, Japonya ve Güney Kore stili tatlı ve narin çizim stilini önemsemekte, diğer pazar ise Disney’in dramatik çizim stilini tercih etmektedir. Hikayeden bahsedecek olursak, Güneydoğu Asya pazarındaki oyunlar hikayelerinde kadın oyuncuların ilgisini erkek karakterlerle çekmektedir.

Güneydoğu Asya pazarında, Ensemble Stars!! (kısaca ES2) gibi Twitter’da oldukça popüler olan kadın oyunculara yönelik popüler oyunlar bulunmaktadır. ES2 oyunu idol yetiştirme temasına sahip olan bir kadın ritim oyunudur. Oyun Japonya’da oldukça yaygın olan idol yetiştirme konsepti üzerine kurulmuş olup, kadın oyuncular tarafından çok sevilen yakışıklı genç erkeklerin hayalleri için ne kadar sıkı çalıştıklarını gösteren hikayeler anlatmaktadır.

(Sosyal Medya: TikTok Etkileşim: 793.7K Süre: 2)

Büyüleyici erkek karakter, geliştiriciler tarafından kadın oyuncuları cezbetmek için gizli silah olarak kullanılmaktadır. Geliştiriciler, farklı kişiliklere sahip çeşitli yakışıklı erkeklerden oluşan gruplar oluşturmakta artık iyice ustalaşmışlardır.

Güneydoğu Asyadaki oyunlara kıyasla Avrupada ve Amerikadaki oyunlar daha çok oynanışı hedef almaktadır. SocialPeta tarafından yayınlanan ‘’Şubat 2022 En İyi Mobil Oyunlar’’ listesine göre Magic Tavern’in popüler kadın oyuncu kitlesini hedef alan oyunu olan Project Makeover önceki ayına göre %14.8 artış göstererek App Store’da 3 milyondan fazla indirmeye sahip olmuş, Şubat 2022’de 16 milyon dolar kazanmış, önceki ayına göre %10.7 bir artış yakalamıştır. 2020 yılında IGG oldukça ünlü olan Time Princess oyununu çıkartmıştır. İki oyun da simulasyon ve üçlü eşleştirmeye katılan feminen elementlere sahip olup, hikaye ilerlemesi ile birlikte kadın karakterlerin gelişimine eşlik etmiştir.

Çeşitli oynanışlar haricinde Avrupai ve Amerikan kadın kitleyi hedef alan oyunlarda kadın ana karakterler mükemmel hikayelerle donatılmıştır. Romantik bir ilişkinin bir parçası olmaktan çıkıp, kendi hayatlarına ve sorunlara sahiptirler. Çeşitli türlerde karakterler vardır, bazen ağır makyaj yapmayı seven, bazen mükemmel olmayan bir yapıya sahip olan, bazen anne olabilen karakterler bulunmaktadır.

Hikayelerde kullanılan yakışıklı erkek figürleri veya bağımsız kadın karakterler, kadınları hedef alan oyun türlerinin asıl amacı olan kadın oyunculara oyunu oynarken zevk verebilmeyi temel almaktadır.

Sonuç olarak

SocialPeta’ya göre kadın kitlesini hedef alan oyunlar iki şekilde geliştirilebilir :

Oyun Güneydoğu Asya pazarında yayınlanmak istiyorsa oyunun Japon ve Güney Kore sanat stilini tercih etmesi, erkek karakterlerin dizaynına özen göstermesi tavsiye edilmekte,

Eğer oyun Avrupa ve Amerika pazarında yayınlanacaksa Disney’in sanat stilini tercih edip, ilgi çekici oynanışa ve fantastik hikayelere odaklanmalıdır.

Kadınların yükselen ekonomik gücü ile birlikte kadın oyuncuları hedef alan oyun pazarı oldukça ilgi görmektedir. Oyun şirketleri için hangi pazarı hedef alacaklarını önceden belirlemek çok daha kolay olacaktır.