Kadınlarda Memelerini Gizleme Kaygısı ve Kamburluk İlişkisi

Ergenlikle birlikte büyümeye başlayan memelerini toplumsal baskı nedeniyle saklama ihtiyacı hisseden kızlar, bu sebeple sürekli kambur durdukları için ileride ciddi duruş bozukluğu sorunlarıyla baş etmek zorunda kalabiliyor.

Kadınlar özellikle ergenlik döneminde vücudun hızla farklılaşması nedeniyle -toplumsal baskının da etkisiyle- öz güven sorunları yaşayabiliyor. Memelerin büyümesi, regl olunması, kılların uzaması bu baskı ortamında gerginlik yaratarak psikolojik sorunlara davetiye çıkarıyor.

Sadece psikolojik sorunlara değil fiziksel sorunlara da neden olabiliyor. Memelerini gizlemek için öne eğilerek durma ihtiyacı hisseden kadınlarda zamanla duruş bozuklukları (skolyoz, kiföz, kamburluk vb.) ortaya çıkabiliyor.

Bir Twitter kullanıcısı da bu durumdan yakınınca aslında ne kadar çok kadının bu sorundan muzdarip olduğu görüldü.

Toplumda bir kesimin bunları ayıp olarak görmesi, bireylerin gelişim sürecinde ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Tweet'e gelen yanıtlara bakılırsa bu sorunu yaşayan çok fazla kadın var:

Tüm bunlar kadınların öz güvenini ve sosyal hayatını etkiliyor.

Vücudumuzun her yeri birbiri ile bağlantılıdır. Bir yerinde yanlış giden bir şeyler varsa tüm vücut etkilenir. Örneğin uzun süre kambur duran birini ele alalım; uzun süreli bu yanlış duruşta kişinin giderek omuzları öne doğru yuvarlanır ve göğüs kafesine binen yük artar.

Bu durum nefes almakta zorluk çekmesine neden olabilir; devamında karın kasları kısalır, sırt ve bel kasları buna aksi olarak uzar ve güçsüzleşir. Bu kaslar yük taşımakta zorlanır ve bel ağrısına neden olabilir.

Bu durum zamanla kalçalara, dizlere ve ayaklara etki edebilir çünkü vücudumuz bir zincir sistemi gibi birbiriyle bağlantılıdır.

Diğer yandan kambur duran biri sosyal açıdan gözlemlenildiğinde, kendine güveni olmayan biri gibi düşünülür. Kambur durmanın verdiği ağrı kişinin simasına yavaşça yerleşir ve bu da kişiliğinde rol oynar.

Sporla, fizik tedaviyle ve psikolojik tedaviyle bu sorun aşılabilir fakat asıl sorun olan toplumsal baskının ortadan kaldırılması sorunu kökten çözecektir.

Kaynaklar: Twitter, Op. Dr. Güncel Öztürk, Op. Dr. Dürdane Keskin, Acıbadem, Natal Fizik Tedavi