Kadınların da Cayır Cayır Oynadığı 5 Popüler Mobil Oyun

Kadınların oyun sektöründe çok da aktif olmadığı gibi bazı yanlış düşünceler var. Ancak kadınlar, oyun türü her ne olursa olsun son derece başarılı performanslar sergileyebiliyor ve en az erkekler kadar internette izleniyor. Kadınların, oyun dünyasında son derece başarılı olduğu oyunlara ve adından söz ettirmeyi başarmış kadın oyunculara daha yakından bakalım istedik.

Eskiden oyun dünyasını erkeklerin domine ettiği bir gerçek. Bunun en büyük sebeplerinden birisi kadınların oyun konusunda hevesini kıran önyargılar ve tabulardı aslında. Bu tabu ve önyargılar, artık yavaş yavaş yıkılmaya başladı ve kadınlar da oyun dünyasında en az erkekler kadar başarılı olabileceğini kanıtladı. Yani silahlarla rakipleri öldürmek zorunda olduğunuz, kaos bazlı oyunları sadece erkekler değil, kadınlar da gayet başarılı bir şekilde oynayabiliyor, hatta turnuvaları bile kazanabiliyorlar.

Yapılan araştırmalara göre kadınlar, mobil platformlarda erkeklere göre daha fazla oyun oynuyor ve oynanan oyunlara baktığımız zaman PUBG, Call of Duty gibi oyunların sadece erkeklere değil, aynı zamanda kadınlara da hitap ettiğini görüyoruz. Biz de mobil oyun dünyasında kadınların da ilgisini çeken oyunları ve yetenekleriyle çoğu erkeğe taş çıkartabilecek bazı kadın oyuncuları sizler için listeledik.

PUBG Mobile:

PUBG Mobile, hepimizin bildiği gibi battleground tarzında bir hayatta kalma oyunu. Bu oyun elbette sadece erkeklerin değil, kadınların da ilgisini üzerinde toplamayı başarıyor. Pazar ve tüketici verilerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Statista,'ya göre ABD'de %42,6'sı PUBG Mobile oyuncularının %42,6’sının kadın. Bu rakamların ülkemizde de çok çok farklı olduğunu düşünmüyoruz.

Şu anda en popüler 5 kadın PUBG oyuncusu, Hindistan’da bulunuyor. Hindistan’daki kadınların PUBG’ye karşı gerçekten çok büyük bir ilgisi var ve PUBG Mobile Superwomens’ Tournament gibi turnuvalara genellikle Hindistan’dan katılan kadınların sayısı çok daha fazla oluyor.

PUBG Mobile oyuncusu Hintli Pooja Khatri, YouTube’da 633.000 aboneye sahip;

Hindistan’ın en çok izlenen kadın oyuncularından biri olan Pooja Khatri, gerçekten de PUBG konusunda son derece başarılı ve yetenekleri birçok erkeğe taş çıkartacak cinsten. Khatri, düzenli aralıklarla hem PUBG Mobile hem de normal PUBG oynayarak hünerlerini YouTube’dan sergilemeye devam ediyor.

Call of Duty Mobile

Mobil platforma geldikten sonra daha fazla kitleye ulaşan Call of Duty Mobile, elbette kadın mobil oyuncuların da ilgisini çekti ve Facebook, Youtube ve Twitch gibi platformlarda kadın Call of Duty oyuncularının varlığı bir hayli artmış durumda. Call of Duty’nin yapımcıları da kadınların ilgisini çektiğini fark etmiş olmalı ki, geçtiğimiz aylarda oyuna ilk kez Erin Baker adında kadın bir karakter getirildi.

Mirarah, Call of Duty Mobile’da resmen şov yapıyor:

Mirarah, Facebook üzerinden Call of Duty Mobile, Mobile Legends ve PUBG Mobile yayınları yapan başarılı bir oyuncu. Yayın hayatında daha yeni başlamış olmasına rağmen kendisine sadık bir kitle yaratmayı başaran Mirarah, genellikle CODM üzerinde yoğunlaşıyor ve Facebook’ta düzenli aralıklarla yayın yapıyor.

Mobile Legends

Mobile Legends, LoL ve Dota tarzında çok oyunculu bir MOBA oyunu. Her yaştan ve her tarzdan insanın ilgisini çekmeyi başarmış bu oyunun gerçekten de bağımlılık yarattığını söylemekte fayda var. Moonton tarafından geliştirilen bu oyun aylık yaklaşık olarak 75 milyon oyuncuya sahip.

Mobile Legends sadece genç kadınların değil, annelerin bile ilgisini çekiyor

Öğrenci olan ya da hafta sonu tatillerinde oyun oynamayı tercih eden kadınlara zaten alıştık. Ancak sürekli oyun oynamak, evlendikten ve özellikle 2 çocuk sahibi olduktan sonra epey zor bir işmiş gibi görünüyor. Ancak Filipin’li 46 yaşındaki bir anne olan Alma Enario, öğrenmenin ve oyun oynamanın yaşı yoktur diyerek tüm bu önyargılarımızı bir güzel yıkıyor.

Alma Enario, yayıncı ismiyle Nanay Gaming, çocuklarının Mobile Legends’a olan bağımlılıklarını gördükten sonra oyunu merak ediyor ve telefonuna indiriyor. Zaman geçtikçe çocuklarıyla birlikte sürekli Mobile Legends oynamaya başlıyor ve bir gün çocuklarından birinin Facebook’ta yayın başlattığını görüyor.

Çocuğunun yayınını kimsenin izlemediğini fark eden Alma, acaba ben yayın yapsam izlerler mi diye düşünüyor ve resmen çocuklarını biraz da olsa trolleyerek yayıncı olmaya karar veriyor. Nanay Gaming elbette profesyonel bir e-spor kanalı değil. Ancak Alma Enario’nun bir yandan çocuklarıyla vakit geçirip bir yandan eğlenceli yayınlar yapması gerçekten de ilham verici. Nanay Gaming'in yayınladığı videolara buradan ulaşabilirsiniz.

Hearthstone

Hearthstone, Blizzard Entertainment tarafından geliştirilmiş ücretsiz bir dijital kart oyunu. Gittikçe popülerleşen ve türünün neredeyse en iyi örneklerinden birisi olan Hearthstone, 2018 yılında 100 milyon oyuncu sayısına ulaşmayı başardı.

Hearthstone’un gerçekten de basit bir oyun olmadığını söyleyelim. Sinerji ve stratejik hamleler gerektiren bu oyun, cinsiyet fark etmeksizin zekasına güvenen herkesin kazanabileceği ve gelişebileceği bir sisteme sahip.

Hearthstone turnuvasını kazanan ilk kadın; VKLiooon

Çin asıllı Hearthstone oyuncusu VKLiooon, Hearthstone Grandmasters Global turnuvasını kazandı ve Blizzcon Esports finallerini kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti. VKLiooon, henüz 24 yaşında olmasına rağmen göstermiş olduğu başarı sayesinde bütün kadın oyunculara ilham olmayı başaran bir isim haline geldi.

Turnuvalara uzun süredir katıldığını belirten VKLioon, birkaç yıl önce başka bir turnuvaya adını yazdırmak için sıraya girdiği zaman bir erkeğin ona “burası kadınlar için uygun bir yer değil” dediğini söyleyerek oyun dünyasındaki cinsiyet ayrımından bahsetti. VKlioon, turnuvayı birinci tamamladıktan sonra “e-spor hayalini olan tüm kızlar, kendinize inanıyorsanız cinsiyetinizi boşverin ve kendinizi zorlamaya devam edin” diyerek bütün hayranlarına ilham kaynağı oldu. VKLioon'un turnuva finalinde verdiği mücadeleyi izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Fortnite Mobile

Aktif olduğu her platformda büyük ses getirmeyi başaran Fortnite, yine her yaştan ve her tarzdan insanın ilgisini çeken bir hayatta kalma oyunu. İlk çıktığı günden beri popülaritesini hiç kaybetmeyen bu oyunun yaklaşık olarak 130 milyon aktif oyuncusu bulunuyor.

Fortnite Mobile, animasyon tarzında olsa da ilk bakışta sadece erkeklere hitap ediyor gibi gözükebilir. Ancak oyunun hem mobil hem de PC platformlarında kadın oyuncu sayısı bir hayli fazla ve kadın yayıncılar Twitch, Facebook ve YouTube gibi platformlarda son derece yüksek izleyici sayısına sahip.

Avustralyalı kadın e-sporcu Loserfruit, göz dolduran performansı sayesinde oyuna karakter olarak dahil edilmişt:

Avustralyalı bir oyuncu olan Loserfruit, profesyonel bir Fortnite oyuncusu ve YouTube kanalında 2,88 milyon, Twitch’te ise 2 milyon abonesi bulunuyor. Yayınlamış olduğu Overwatch ve Fortnite oyunlarıyla bir hayli popülerleşen Loserfruit, en popüler oyuncuların arasında yer alıyor.

Fortnite, Yıldızlar Serisi adlı koleksiyonunda Loserfruit’in kendi tasarlamış olduğu skin paketini oyun içerisinde satışa sundu ve paket gerçekten de büyük ilgi gördü. Ninja gibi yine başka bir profesyonel oyuncunun da içinde bulunduğu bu koleksiyona bir kadın oyuncunun da dahil edilmesi son derece gurur verici olmuş. Loserfruit'in YouTube kanalına buradan göz atabilirsiniz.