Kafa Topu 2’ye ‘Turnuva Modu’ Geldi (Çekiliş de Var!)

Masomo’nın dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan mobil oyunu Kafa Topu 2’ye, bir süredir çalışmaları devam eden Turnuva Modu nihayet geldi. Toplamda 16 oyuncunun büyük ödül için yarıştığı Turnuva Modu’nun detaylarını anlatıyoruz.

Kafa Topu 2, çıkış yaptığı günden bu yana aldığı güncellemelerle pek çok açıdan gelişme kaydetti. Türkçe ve İngilizce sürümlerine gelen spiker güncellemelerinin ardından, şimdi sıra oyuncuların dört gözle bekledikleri bir güncellemeye geldi.

Bir süredir Turnuva Modu üzerinde çalışan Masomo ekibi, sonunda oyunculara müjdeli haberi verdi. Artık bundan sonra Kafa Topu 2’ye giriş yaptığınızda, daha rekabetçi ve çetin mücadelelerle karşılaşabileceksiniz.

Ayrıca ana ekranda yer alan “Etkinlik” bölümünden, devamlı Turnuva moduna ulaşabilirsiniz.

Turnuva ekranında oyuncular, aşağıdaki gibi sıralanıyor ve büyük ödüller için mücadele etmeye başlıyorlar:

Her oyuncu, ödüle ulaşmak için minimum 4 maçı art arda kazanmak zorunda. Bu süreçte ilk maç eleme, ikinci maç çeyrek final, üçüncü maç yarı final, dördüncü maç da kazananın ödüle ulaşacağı final maçı oluyor. Yani sistem, tıpkı Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi çalışıyor. Ayrıca oyuncular, geçtikleri her aşama için farklı değerlerde altın, elmas ya da zümrütle ödüllendiriliyorlar.

Tıpkı oyun içindeki diğer etkinlikler gibi, Kapa Topu 2 Turnuva Modu da sadece belirli zamanlarda katılıma açık olacak. İlerleyen zamanlarda açılacak yeni tunuvaları, Etkinlik bölümünden takip edebileceksiniz. Eğer turnuvadan elenirseniz, geldiğiniz aşamaya kadar verilen ödüllere sahip olacaksınız. Ayrıca turnuvanın geri kalanını da canlı olarak takip edip, ödüle kimin ulaştığını görebileceksiniz.

Oyuna devam ederken, Kafa Topu 2’nin iPhone X ve PlayStation 4 Pro hediyeli Sömestr Çekilişi’ne katılın:

Tatil dönemine girişimizle birlikte, Seviye 10 ve üzeri olan tüm Kafa Topu 2 oyuncuları için muhteşem bir Sömestr Çekilişi başladı. 3 Şubat 2019 tarihinde sonuçlanacak çekilişte verilecek ödüller şu şekilde:

1 Kişiye iPhone X 64 GB

1 Kişiye PlayStation 4 Pro

5 Kişiye Gamesir GM100 E-Spor Oyuncu Faresi

10 Kişiye Bix Hoparlör Özellikli Bluetooth Kulak Üstü Kulaklık

10 Kişiye Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik

3 Kişiye SOOCOO C10S WiFi Full HD Aksiyon Kamerası

2 Kişiye Xiaomi Amazfit Bip Youth Edition Akıllı Saat

3 Kişiye Eachine E52 WiFi Katlanabilir Drone

5 Kişiye Xiaomi Mi 2C 20000 mAh QC 3.0 Powerbank

10 Kişiye JUO 4'ü 1 Arada Telefon Lens Seti

Hemen aşağıda yer alan forma, Kafa Topu 2’de Seviye 10 ve üzeri olan kullanıcı adınızı yazarak katılabilirsiniz:

Kafa Topu 2 Somestr Cekilisi

Eğer form görüntülenmiyorsa, buraya tıklayıp tarayıcı üzerinden katılım sağlayabilirsiniz.