Geçtiğimiz günlerde Pakistan videosu çekimlerinden paylaşımların ardından sosyal medyada linç yiyen Kafalar ekibi, tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Video şeklinde paylaşılan açıklamada ekip, ziyaretlerinin amacını anlatırken aynı zamanda bazı isimlere sert çıktı.

Türkiye’nin en popüler içerik üreticilerinden Kafalar ekibi, geçtiğimiz günlerde yaptıkları bir paylaşım nedeniyle büyük bir linçe uğramıştı. Kafalar ekibinden Fatih Yasin, mülteci ve sığınmacı tartışmalarının sıcak olduğu dönemde Pakistan ziyareti gerçekleştirdikleri fotoğraf paylaştıktan sonra binlerce kişinin tepkisini çekmişti.

Bu tepkilerin ardından Kafalar ekibinin e-spor takımı Kafalar Esports ekibinde de ayrılıklar yaşanmıştı. Tepkilerin ardından Kafalar ekibinden bir açıklama beklenirken, o açıklama bugün Kafalar’ın YouTube kanalına yüklenen videoyla geldi. Kafalar ekibinin videosu şu şekildeydi:

Kafalar’ın açıklama videosu

Videonun açıklama bölümünde “9 Mayıs 2022 tarihinde çektiğimiz ve hiçbir siyasi güç ile bağlantısı olmayan Pakistan videomuz ile ilgili sosyal medyada üzerimize yapılan karalama kampanyasına cevaben bu açıklama videosunu çektik.” açıklamasına yer verildi. Ekip, videoda şu açıklamalara yer verdi:

“4 Mart tarihli vize başvurumuz var. Bu tarihlerde henüz şu an gündemde olan, hassasiyetini koruyan, mültecilerin çekmiş oldukları hiç tasvip etmediğimiz, hiçbirimizin onaylamadığı, hiçbir şekilde buna destek vermeyeceği videoların çekilmesi gündemde değildi. Biz buraya gelmeye çok daha önceden karar vermiştik.”

Jahrein’e yönelik açıklamalar da geldi: “Alçak bir insansın”

“Şimdi bize sallayan bi’ adam var. O adam, sürekli sallıyor zaten bize, bu zamana kadar hiç sataşmadım diyen bir adam. Bize her zaman sen sataştın. Bizi her zaman sen karalamaya çalıştın. Her zaman. Bizim adımızı da soyadımızı da her şeyimizi çok iyi biliyorsun. Şimdi biz bu zamana kadar senin evli olduğunu da biliyoruz, hayatını da biliyoruz, aileni de biliyoruz ve bunların hiçbirini sosyal medya malzemesi için kullanmadık.

Sen, para karşılığında insanların hiç bilmeden eşlerine, çocuklarına, ailelerine laf ettirecek kadar alçak bir insansın. Sen gerçekten hem boş hem de alçak bir insansın."

Öte yandan Kafalar ekibinin açıklamaları, video altında da bazı tartışmalar başlattı