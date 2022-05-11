Geçtiğimiz gün Pakistan ziyaretinden fotoğraf paylaşılmasıyla büyük bir tartışma yaratan Kafalar ekibinin sahibi olduğu e-spor takımındaki önemli isimler, bu ziyarete tepki olarak ayrılık kararlarını duyurmaya başladı. Takımın en takip edilen isimleri, kendi istekleriyle takımdan ayrıldıklarını açıkladı.

Sosyal medya, ülkemizdeki mülteci ve sığınmacı tartışmalarının alevlendiği şu günlerde dün bir tartışmaya daha ev sahipliği yapmaya başladı. Türkiye’nin en ünlü içerik üreticilerinden Kafalar ekibinden Fatih Yasin, Pakistan’a yaptığı ziyaretten bir fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafla birlikte ekibe yönelik birçok eleştiri geldi.

Sıcak gündemde yapılan paylaşımın ardından Kafalar ekibinin farklı kollarından da önemli haberler gelmeye başladı. Twitter’da Yasin’in paylaşımının binlerce kişiden tepki çekmesinin ardından Kafalar’ın e-spor takımı olan Kafalar Esports bünyesindekiler de takımdan ayrıldıklarını açıklamaya başladılar.

Kafalar Esports ekibi dağılmaya başladı

Kafalar Esports ekibinde yer alan Yüksel Toksöz ve Kübra Turhan, Twitter’dan yaptıkları paylaşımlarda Kafalar Esports ekibinden kendi istekleriyle ayrıldıklarını açıkladı. Her iki isim de ekibin geri kalanı için iyi dileklerini diledi. Sosyal medyada paylaşımları görenlerse ekipten ayrılanları destekledi.

2021 yılında kurulan Kafalar Esports, bugüne kadar espor sahnelerinde büyük bir başarıya ulaşamadı. Ekip, en son nisan ayının sonunda paylaştığı duyuruyla VALORANT operasyonlarını durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Gerekçe olarak da turnuva ve liglerin sayısının azlığı gösterilmişti.