SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta Yangın Söndürme Uçağı Düştü

Kahramanmaraş ilinde çıkan yangına havadan müdahale eden bir yangın söndürme uçağı, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Uçakta 7 kişinin olduğu aktarıldı.

Türkiye, haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ederken birçok ilde yangınlar peşi sıra kendisini gösteriyor. Bu yangınlardan biriyse Kahramanmaraş’ta çıktı. Bertiz bölgesinde çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlde çıkan orman yangınına havadan müdahale yapıldığı sıradaysa başka bir felaket yaşandı.

Yangına müdahale için uçan yangın söndürme uçağı dağlık alana düştü. 5 yabancı ve 3 Türk olmak üzere toplam 8 kişinin içinde bulunduğu uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemedi. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Gelen görüntülerde yangın uçağının enkazından çıkan siyah dumanlar ve alevler gözükebiliyor.

Bölgeden gelen görüntüler:

Rusya’dan kiralanan uçakta 5 Rus, 3 Türk personelin olduğu aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Be-200 tipi uçağın Adana yakınlarında iniş yaparken düştüğünü belirtti. Kazayı araştırmak üzere bir ekip kaza bölgesine gönderildiği aktarıldı. Kazada 5'i Rus, 3'ü Türk olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.