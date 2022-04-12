Kalamarların Kamufle Olma Özelliği İlk Kez Kanıtlandı

Kendisi gibi kafadan bacaklı olan ahtapotlar ve mürekkep balıkları gibi kamufle olma özelliği bulunmadığı düşünülen kalamarların bu kamufle yetenekleri ilk kez kanıtlandı.

Kafadan bacaklılar sınıfının belki de en farklı ve ilginç canlısı olan kalamar, şimdiye kadar hiç keşfedilmeyen bir özelliğini nihayet bizlere gösterdi. Biliyorsunuz ki ahtapotlar ve mürekkep balıkları kendilerini tehlike altında hissettiklerinde veya saklanma ihtiyacı duyduklarında kendilerini kamufle edebiliyor.

Bilim insanları ahtapot ve mürekkep balıkları gibi kafadan bacaklı olan kamarların kendilerini kamufle edebilme özelliğine dair elde edebildikleri herhangi bir somut delil yoktu. Yapılan son çalışmalarla birlikte kalamarların da kamufle olma özelliğine sahip oldukları kanıtlandı.

Kalamarların yosunlu zeminlerde koyu bir renk aldığı fark edidi

Okinawa Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisansı Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı araştırmayla, bulundukları zeminin rengini alarak tehlikeli durumlardan kaçınan canlılara kalamarlar da eklendi. Bugüne kadar kalamarların bu özelliğe sahip olması tahmin edilebilir olsa da kanıtlanamamıştı. Yeni araştırmayla birlikte ilk kez kalamarların kamufle olabildiği kanıtlanmış oldu. Araştırmacılar, bunu kanıtlayabilmek için kalamarın bir tank içerisindeki davranışlarını inceledi. Kalamarların, tankın boş bir kısmındayken açık renkli oldukları ancak alglerin ve yosunların üzerine geldiğiklerinde renklerinin koyulaştığı ve neredeyse zeminle aynı rengi aldıkları gözlemlendi.

Aynı zamanda kalamarın yosun üzerinde ya da su yüzeyinin farklı derinliklerinde olmasıyla bağlantılı olarak da renginin açıldığı veya koyulaştığı gözlemlendi. Daha önce bunun keşfedilmemiş olmasına şaşıran bilim insanları, bu araştırmayı kalamarlar üzerinde yapmanın yapıları gereği oldukça zor olduğunu söylüyor. Araştırmanın yazarlarından Dr. Ryuta Nakajima “Eğer kalamarların zeminle tepkimeye girmeleri olası avcılardan kaçınmaları için önemliyse; bu durum, kalamar popülasyonlarındaki artış veya azalışların mercan resiflerinin sağlığıyla düşündüğümüzden daha fazla bağlı olduğunu gösterir” dedi. Aynı zamanda araştırmayı yapan bilim insanları, su tankının içine yerleştirdikleri kameralarla bu görüntüleri kaydetmeyi başardı.

Kalamarların renk değiştirdiği ilk kez görüntülendi