Mantarların 'Kendi Dillerinde' Konuştuğu Açıklandı

Bilim insanları, tartışma yaratacak yeni bir araştırmaya imza attı. West of England Üniversitesi'nden Andrew Adamatzky, mantarların 50 kelimeye yakın konuştuğunu ve kendi aralarında bir dile sahip olduklarını açıkladı.

Hayvanların kendilerine özgü bir dille kendi aralarında konuşabildikleri uzun yıllardır gündemde olan bir konu. İnternette karşımıza sıklıkla çıkan videolarda da insanlar, evcil hayvanlarının ‘konuştuğunu’ ve hatta şarkı söylediğini iddia ediyor.

Hayvanlar arasındaki iletişim yolu hala tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Peki ya diğer canlılar? Pek çok bilim insanı bitkiler ve mantarlar arasında bir iletişim yolunun mümkün olmadığını söylüyor. Ancak bugün ortaya çıkan bir araştırma mantarların elektriksel aktivite yoluyla iletişim kurabildiği yönünde.

50’ye yakın kelime kullanıyorlar

West of England Üniversitesi’nden Profesör Andrew Adamatzky, incelediği mantar türleri arasında bir çeşit elektriksel aktivite olduğunu keşfetti. Enoki, tırtıl, bölünmüş solungaç ve hayalet mantarlarının üst kısımlarına elektrotlar yerleştiren Adamatzky, her birinin yaydığı elektriksel aktiviteyi kayıt altına aldı. Mantarların şapka kısımlarından gelen seslerin yaklaşık 50 kelimelik bir iletişim dili olduğunu keşfetti.

Adamatzky “Mantar elektriksel aktivitesinin, mantar kolonileri arasında iletilen bilgilerle oluştuğunu düşündük” dedi. Aynı zamanda ekip, mantarın kendi çeşitli bölümleriyle iletişim kurmak için de bu dili kullandığını iddia etti. Yani araştırmaya göre, mantarlar sadece kendi arasında değil; aynı zamanda kendi kendilerine de konuşuyorlar. Araştırmasında bulduğu sonuçlara rağmen Adamatzky, mantarların konuşamadığı fikrine de açık ve bu durumu sorgulamaya devam ediyor.

Adamatzky, araştırmasına ait bir kayıtı da paylaşmayı ihmal etmedi

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