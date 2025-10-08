Bu yasak Türkiye'ye de gelmeli: Kaliforniya'da dijital platformların bangır bangır sesle reklam yayınlaması yasaklandı

Kaliforniya, 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek yeni yasayla reklamlardaki ses düzeyinin, izlenen içeriğin ses seviyesini aşmasını yasaklayacak. Bu yasak, Netflix, YouTube gibi dijital platformları kapsayacak.

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, yeni yasa tasarısını imzalayarak dijital yayın servislerinde reklamlardaki ses yüksekliğine sınırlama getirdi. Yeni yasaya göre reklamların sesi, izlenen içerikten daha yüksek olamayacak.

Bu düzenleme, 2010 yılında geleneksel TV yayınlarında uygulamaya giren yasanın bir uzantısı olarak görülüyor. Artık Netflix, Disney+, YouTube ve Prime Video gibi platformlar da bu kurala uymak zorunda kalacak.

Amaç, izleyicilerin içerik sırasında ani ses artışlarıyla rahatsız olmasının önüne geçmek. Özellikle gece geç saatlerde izleme yapan kullanıcılar için bu tür reklamlardaki ses artışı uzun süredir şikayet konusuydu.

Yasa 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek. Kaliforniya’nın bu adımı, diğer ülkeler için örnek teşkil edebilir ve dijital yayıncılıkta yeni bir standart oluşturabilir.