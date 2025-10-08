Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. İnternet Haberleri ve İçerikleri

Bu yasak Türkiye'ye de gelmeli: Kaliforniya'da dijital platformların bangır bangır sesle reklam yayınlaması yasaklandı

Kaliforniya, 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek yeni yasayla reklamlardaki ses düzeyinin, izlenen içeriğin ses seviyesini aşmasını yasaklayacak. Bu yasak, Netflix, YouTube gibi dijital platformları kapsayacak.

Bu yasak Türkiye'ye de gelmeli: Kaliforniya'da dijital platformların bangır bangır sesle reklam yayınlaması yasaklandı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Kaliforniya valisi Gavin Newsom, yeni yasa tasarısını imzalayarak dijital yayın servislerinde reklamlardaki ses yüksekliğine sınırlama getirdi. Yeni yasaya göre reklamların sesi, izlenen içerikten daha yüksek olamayacak.

Bu düzenleme, 2010 yılında geleneksel TV yayınlarında uygulamaya giren yasanın bir uzantısı olarak görülüyor. Artık Netflix, Disney+, YouTube ve Prime Video gibi platformlar da bu kurala uymak zorunda kalacak.

Amaç, izleyicilerin içerik sırasında ani ses artışlarıyla rahatsız olmasının önüne geçmek. Özellikle gece geç saatlerde izleme yapan kullanıcılar için bu tür reklamlardaki ses artışı uzun süredir şikayet konusuydu.

Yasa 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek. Kaliforniya’nın bu adımı, diğer ülkeler için örnek teşkil edebilir ve dijital yayıncılıkta yeni bir standart oluşturabilir.

Netflix Youtube Amazon Prime Disney

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Ekim 2025 Cupra Fiyat Listesi: Formentor, 355 Bin TL Ucuzladı!

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Birkaç Yıl Öncenin En İyi Telefonlarındandı: Xiaomi 13 Pro Hâlâ Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim