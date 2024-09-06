Kaliforniya'nın en yoğun otoyollarından birinde, yaban hayatı için inşa edilen devasa bir köprü, dağ aslanları, kertenkeleler ve diğer hayvanlar için güvenli bir geçiş sağlayacak.

Her yıl Amerika’da bir milyondan fazla yaban hayatı-araba çarpışması yaşanıyor ve bunun sonucunda 200 insan hayatını kaybederken 26.000 kişi yaralanıyor.

Ancak Kaliforniya'da inşa edilen dünya çapındaki en büyük vahşi yaşam köprüsü bu soruna bir çözüm sunabilir.

Bu muazzam proje nasıl ortaya çıktı?

Kaliforniya’nın Los Angeles yakınlarındaki 101 numaralı otoyol üzerine inşa edilecek olan bu yeşil köprü, Santa Monica dağlarının iki bölümünü birleştirerek hayvanlar için güvenli bir geçiş sağlayacak.

Yaklaşık 10 yıldır planlama aşamasında olan bu proje, bölgedeki koruma altındaki dağ aslanları ve diğer hayvanların ölümcül otoyol geçişlerini engellemeyi amaçlıyor.

Yıllar boyunca otoyolda meydana gelen kazalarda 25'ten fazla dağ aslanı hayatını kaybetti. Son olay, genç bir aslanın Pasifik Kıyısı otoyolunda çarpılmasıyla gerçekleşti.

Bu köprü neden bu kadar özel?

Wallis Annenberg Yaban Hayatı Geçidi adı verilen bu köprü, doğayla uyum içinde tasarlanmasıyla da dikkat çekiyor. Mühendisler, köprünün her iki tarafında yerel bitkilerle kaplanmış birer dönümlük alan oluşturacak ve geceleri hayvanların rahatça geçebilmesi için ses ve ışık engelleyici duvarlar inşa edecek.

Köprünün tasarımı, çevreye tamamen entegre olacak şekilde yapılıyor, bu da onu dünya çapındaki diğer yaban hayatı köprülerinden farklı kılıyor.

Doğal manzarayla uyumlu bu tasarım, hem hayvanlara güvenli bir geçiş sağlarken hem de insanlara doğayla daha uyumlu bir yaşamın mümkün olduğunu gösterecek.

92 milyon dolarlık maliyeti olan bu proje; Caltrans, Ulusal Park Servisi ve Ulusal Vahşi Yaşam Federasyonu gibi pek çok işbirlikçinin desteğiyle hayata geçiriliyor.

210 metrelik köprü, sekiz şeritli yoğun bir otoyolun üzerinden geçecek ve üzerine bir milyondan fazla yerel bitki ekilerek, hayvanlar için daha çekici hale getirilecek.

Geçtiğimiz hafta, köprünün ilk yatay bölümü otoyolun üzerine yerleştirildi ve bu büyük adım, projenin tamamlanma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak kabul edildi. İnşaat ekibi, önümüzdeki aylarda 126 ile 140 ton arasında değişen 80’den fazla beton kiriş yerleştirecek.

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