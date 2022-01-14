Laptopta kaliteli ekran arayanlar buraya! Yüksek kaliteli ekranları ile ön plana çıkan 4k ekran ve 2K ekran dizüstü bilgisayar modellerini sizin için derledik.

Yüksek kaliteli ekran özellikleriyle ön plana çıkan pek çok dizüstü bilgisayar modeli bulunuyor. Günümüzde oyun oynarken ya da film izlerken en iyi multimedya deneyimini sunan yüksek kaliteli ekranlar oldukça çok tercih ediliyor. Dizüstü bilgisayar tasarımlarının gelişen kasa yapısı ve güçlü donanım özellikleri, multimedya keyfini daha da artıran 2K ya da 4K ekran seçenekleriyle büyüleyici bir hale geliyor.

Oyun severlerin sorunsuz oyun oynama keyfinden tutun da, film izleyenlerin ya da görsel projeler üzerinde çalışanların tercihi yüksek kaliteli ekranlar oluyor. Bu tarz ekran modelleri özellikle masaüstü bilgisayarların vazgeçilmezi iken, dizüstü bilgisayarlarda da artık hızlı bir gelişme var. Yüksek kaliteli ekrandan vazgeçmek istemeyenler için en az 2K ekranı bulunan 7 dizüstü bilgisayar önerisini sizler için derliyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Kaliteli ekrana sahip dizüstü bilgisayar ürünleri:

Huawei MateBook 13 Ryzen 7-3700U 16 GB 512 GB 13" W10H Dizüstü Bilgisayar

Apple MacBook Air Intel Core i3 8GB 256GB SSD macOS 13.3" Taşınabilir Bilgisayar

Asus ROG Zephyurs GU603HE-K8007 Intel Core i7 11800H 16GB

Chuwi Corebook X Intel i5-8259U 8 GB RAM 512 GB ROM 14

Huawei MateBook 14 AMD Ryzen 5 4600H 8GB 256GB

Monster Semruk S7 V8.1.1 Intel Core I9 11900K 32GB 1TB SSD RTX3080

13 inçlik 2K fullview ekranı ile oldukça pratik bir kullanım sunan MateBook, 13 R7 ismiyle satışa sunuluyor. Hem etkili kullanım alanı hem de ince bir tasarıma sahip olması cihazı tam bir multimedya aracı haline getirmekte. 1.3 KG ağırlığa sahip olan bilgisayar, 14.9 MM inceliğiyle de şık bir kullanım detayı yaratıyor. Zarif ve bir o kadar da kullanışlı olan Huawei Mate Book 13, özellikle kaliteli ekran arayanlara uygun bir çözüm sunmayı amaçlıyor.

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Apple kalitesinin belki de en net ön plana çıktığı alanlardan biri olan ekran faktörü burada da karşımıza çıkıyor. Ultra HD 4K ekran kalitesine sahip olan bu bilgisayar, özellikle film izlerken ya da aktif içeriklerle çalışma yaparken size kaliteli bir iş istasyonu vadediyor. Taşınabilir bir yapıda çalışmalarınızı yürütebileceğiniz bu bilgisayar, yüksek kaliteli ekran severlere profesyonel detaylar sunuyor.

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Hem geniş ekran özelliği hem de 4K kullanım seçenekleriyle bu monitör tam da güçlü ekran isteyenlerin isteklerine cevap verecek türden bir çalışma sunuyor. Sizin için kaliteli bir multimedya deneyimi sağlayan bu cihaz İ7 işlemci olarak organize ediliyor ve güçlü bir kullanım ile 16 inçlik monitör desteği sağlıyor.

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Piyasaya yeni yeni giren bir marka olarak ön plana çıkan Chuwi Corebook, daha çok ufak ve pratik kasa yapısıyla yüksek gücün bir arada olmasıyla ilgili seçenekler sunuyor. 2K monitör desteğiyle hem iş yapmak için hem de multimedya deneyimine ulaşmak için öncelikli olarak karşımıza çıkan bu bilgisayarı tek bir tıklama ile sipariş verebilirsiniz. Rahat bir kullanım için size uygun çözümleri en uygun ödeme seçenekleriyle sunuyor diyebiliriz bu cihaz için.

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Huawei olarak ön plana çıkan MateBook, hem 2K hem de 4K ekran seçeneğiyle karşınızda yer alıyor. SSD bilgisayar seçeneğiyle geniş çaplı monitör kullanımını en hızlı şekilde organize eden bu ürün, özellikle 14 inçlik monitörü ile rahat bir taşınabilirlik sağlıyor. 256 GB SSD yapısı ile tam bir iş istasyonu moduyla çalışan bu cihaz, piyasaya oranla uygun fiyatıyla sizleri bekliyor diyebiliriz.

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Sürprizli bir fiyat seçeneğiyle listemizin en güçlü bilgisayarı olarak karşımıza çıkan Monster, tam bir oyun canavarı olarak kendini tanıtıyor. 1TB SSD yapısıyla ve 4K ultra ekran yapısıyla bizlere ulaşan cihazda hem işlerinizi hem de çok güçlü oyun seçeneklerini organize edebilir ve problemsiz bir şekilde çalışabilirsiniz.

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Sizlerin bu konuda alternatif önerisi var mıdır? Yüksek kaliteli monitör konusunda bilgisayar (dizüstü) tavsiyeniz var ise duymak isteriz. Şimdiden keyifli, verimli kullanımlar dileriz.