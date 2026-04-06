Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Tesla’nın Nisan 2026 fiyat listesi netleşti. Türkiye’de yalnızca Model Y üzerinden satış yapan markada, versiyonlara göre değişen ÖTV oranları fiyatlara doğrudan yansırken, en erişilebilir versiyon ile Performance arasındaki fark 2 milyon TL’yi aşıyor.

Tesla, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de geçerli olan güncel Model Y fiyatlarını açıkladı. Açıklanan listede özellikle vergi dilimlerine göre şekillenen fiyat yapısı dikkat çekiyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu içerikte Tesla’nın Nisan 2026 Model Y fiyat listesine, versiyon bazlı detaylara ve opsiyon fiyatlarına yakından bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda modelin başlangıç fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tesla fiyat listesi - Nisan 2026

Model Önceki Ay Fiyatı (Mart 2026) Güncel Fiyatı (Nisan 2026) Model Y Standart RWD 2.349.300 TL 2.349.300 TL Model Y Long Range RWD 3.392.640 TL 3.392.640 TL Model Y Long Range AWD 3.998.400 TL 3.998.400 TL Model Y Performance AWD 4.418.400 TL 4.418.400 TL

Tesla Model Y, C-SUV segmentinde tamamen elektrikli altyapısıyla öne çıkan bir model olarak dikkat çekiyor. Farklı menzil ve performans seçenekleriyle sunulan araç, hem günlük kullanım hem de uzun yol ihtiyaçlarına hitap eden geniş bir kullanıcı kitlesine yöneliyor.

Model Y opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Gelişmiş Otopilot 115.260 TL Tüm versiyonlar Full Self Driving Kabiliyeti 228.480 TL Tüm versiyonlar Standart Otopilot Dahil Tüm versiyonlar

Tesla Model Y’de standart olarak sunulan otopilot sistemi, temel sürüş desteklerini içerirken; gelişmiş ve tam otonom sürüş paketleri ek ücretle satın alınabiliyor. Özellikle Full Self Driving paketi, gelecekteki yazılım güncellemeleriyle daha gelişmiş sürüş özellikleri sunmayı hedefliyor.