Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Tesla’nın Nisan 2026 fiyat listesi netleşti. Türkiye’de yalnızca Model Y üzerinden satış yapan markada, versiyonlara göre değişen ÖTV oranları fiyatlara doğrudan yansırken, en erişilebilir versiyon ile Performance arasındaki fark 2 milyon TL’yi aşıyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Tesla, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de geçerli olan güncel Model Y fiyatlarını açıkladı. Açıklanan listede özellikle vergi dilimlerine göre şekillenen fiyat yapısı dikkat çekiyor.

Bu içerikte Tesla’nın Nisan 2026 Model Y fiyat listesine, versiyon bazlı detaylara ve opsiyon fiyatlarına yakından bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda modelin başlangıç fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller

Model Önceki Ay Fiyatı (Mart 2026) Güncel Fiyatı (Nisan 2026)
Model Y Standart RWD 2.349.300 TL 2.349.300 TL
Model Y Long Range RWD 3.392.640 TL 3.392.640 TL
Model Y Long Range AWD 3.998.400 TL 3.998.400 TL
Model Y Performance AWD 4.418.400 TL 4.418.400 TL

Tesla Model Y, C-SUV segmentinde tamamen elektrikli altyapısıyla öne çıkan bir model olarak dikkat çekiyor. Farklı menzil ve performans seçenekleriyle sunulan araç, hem günlük kullanım hem de uzun yol ihtiyaçlarına hitap eden geniş bir kullanıcı kitlesine yöneliyor.

Model Y opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Gelişmiş Otopilot 115.260 TL Tüm versiyonlar
Full Self Driving Kabiliyeti 228.480 TL Tüm versiyonlar
Standart Otopilot Dahil Tüm versiyonlar

Tesla Model Y’de standart olarak sunulan otopilot sistemi, temel sürüş desteklerini içerirken; gelişmiş ve tam otonom sürüş paketleri ek ücretle satın alınabiliyor. Özellikle Full Self Driving paketi, gelecekteki yazılım güncellemeleriyle daha gelişmiş sürüş özellikleri sunmayı hedefliyor.

Araba Tesla Fiyat Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Otomobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Togg, Nisan Ayı Kampanyalarını Açıkladı: 12 Ay Vade, %0 Faiz!

Togg, Nisan Ayı Kampanyalarını Açıkladı: 12 Ay Vade, %0 Faiz!

Egea'nın Üçte Biri Fiyatına Satılacak Aşırı Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobil Chery QQ3 EV Tanıtıldı

Egea'nın Üçte Biri Fiyatına Satılacak Aşırı Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobil Chery QQ3 EV Tanıtıldı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com