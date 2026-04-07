Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung, geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi telefonları kadar merakla beklenen yeni A serisi cihazlarını resmen tanıtmıştı. Bu modeller Galaxy A37 ve Galaxy A57 olarak karşımıza çıkıyorlar ve bütçe dostu bir fiyata ileri seviye özellikleri bizlerle buluşturuyorlardı. Şimdi ise beklenen gün geldi.
Samsung’un yeni telefonları ülkemizde satışa sunulmaya başladı. Henüz Samsung’un resmî sitesinde yoklar ancak diğer satııcılarda yer almaya başladılar. Peki dünyada en çok satan Samsung modellerinden biri olması beklenen Galaxy A57'nin Türkiye fiyatı ne kadar? Nasıl özellikleri var?
Samsung Galaxy A57 Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|30.499 TL
Samsung Galaxy A57 teknik özellikleri
|Ekran
|6,7 inç, 1080p+, 120 Hz, Super AMOLED
|İşlemci
|Exynos 1680
|RAM
|8/12 GB
|Depolama
|128/256/512 GB
|Arka kamera
|50 MP + 12 MP + 5 MP
|Ön kamera
|12 MP
|Batarya
|5000 mAh
|İşletim sistemi
|One UI 8.5 (Android 16)