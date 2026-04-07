Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung'un bu sene en çok satacağı telefonlardan biri olan Galaxy A57 modeli resmen ülkemizde satışa sunuldu. İşte özellikleri ve iddialı fiyatı.

Gökay Uyan / Editor

Samsung, geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi telefonları kadar merakla beklenen yeni A serisi cihazlarını resmen tanıtmıştı. Bu modeller Galaxy A37 ve Galaxy A57 olarak karşımıza çıkıyorlar ve bütçe dostu bir fiyata ileri seviye özellikleri bizlerle buluşturuyorlardı. Şimdi ise beklenen gün geldi.

Samsung’un yeni telefonları ülkemizde satışa sunulmaya başladı. Henüz Samsung’un resmî sitesinde yoklar ancak diğer satııcılarda yer almaya başladılar. Peki dünyada en çok satan Samsung modellerinden biri olması beklenen Galaxy A57'nin Türkiye fiyatı ne kadar? Nasıl özellikleri var?

Samsung Galaxy A57 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 30.499 TL

Samsung Galaxy A57 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 1080p+, 120 Hz, Super AMOLED
İşlemci Exynos 1680
RAM 8/12 GB
Depolama 128/256/512 GB
Arka kamera 50 MP + 12 MP + 5 MP
Ön kamera 12 MP
Batarya 5000 mAh
İşletim sistemi One UI 8.5 (Android 16)

Samsung Galaxy A57 hakkındaki tüm detaylar için:

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 Tanıtıldı: İşte Özellikleri Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 Tanıtıldı: İşte Özellikleri
Mobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom 5G Fiyatları Açıklandı: Hangisi Daha Mantıklı?

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

54 Yıl Önce Çekilen Dünya Fotoğrafı Nasıl Oluyor da Bugün Çekilenden Daha "Yeni" Duruyor?

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

Nisan 2026 Chery Fiyat Listesi Açıklandı: Tiggo 7’de Kaçırılmayacak Kampanyalı Fiyat!

