Samsung Galaxy A57 Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyatı

Samsung'un bu sene en çok satacağı telefonlardan biri olan Galaxy A57 modeli resmen ülkemizde satışa sunuldu. İşte özellikleri ve iddialı fiyatı.

Samsung, geçtiğimiz haftalarda amiral gemisi telefonları kadar merakla beklenen yeni A serisi cihazlarını resmen tanıtmıştı. Bu modeller Galaxy A37 ve Galaxy A57 olarak karşımıza çıkıyorlar ve bütçe dostu bir fiyata ileri seviye özellikleri bizlerle buluşturuyorlardı. Şimdi ise beklenen gün geldi.

Samsung’un yeni telefonları ülkemizde satışa sunulmaya başladı. Henüz Samsung’un resmî sitesinde yoklar ancak diğer satııcılarda yer almaya başladılar. Peki dünyada en çok satan Samsung modellerinden biri olması beklenen Galaxy A57'nin Türkiye fiyatı ne kadar? Nasıl özellikleri var?

Samsung Galaxy A57 Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 30.499 TL

Samsung Galaxy A57 teknik özellikleri

Ekran 6,7 inç, 1080p+, 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Exynos 1680 RAM 8/12 GB Depolama 128/256/512 GB Arka kamera 50 MP + 12 MP + 5 MP Ön kamera 12 MP Batarya 5000 mAh İşletim sistemi One UI 8.5 (Android 16)

