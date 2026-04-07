Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Kia’nın Nisan 2026 fiyat listesi açıklandı. Elektrikli EV serisi ürün gamının merkezine yerleşirken, Sportage ve Picanto modellerinde sunulan kampanyalar dikkat çekiyor. Özellikle Sportage Cool donanımında 163.000 TL’ye varan destek öne çıkarken, elektrikli modellerde fiyatların yüksek seviyesini koruduğu görülüyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Kia, Nisan 2026 dönemi için güncel otomobil fiyatlarını duyurdu. Açıklanan listeye göre içten yanmalı modellerde büyük bir fiyat değişimi görülmezken, belirli modellerde sunulan kampanyalar öne çıkıyor.

Bu içerikte Kia’nın Nisan 2026 sıfır otomobil fiyat listesine, model bazlı donanım seçeneklerine ve opsiyon detaylarına yakından bakıyoruz. Aşağıdaki tabloda markanın güncel başlangıç fiyatlarını inceleyebilirsiniz.

Kia fiyat listesi - Nisan 2026

Model Güncel Fiyatı (Nisan 2026)
Picanto 1.315.000 TL
Stonic 1.999.000 TL
Ceed HB 2.070.000 TL
XCeed 1.840.000 TL
Sportage 2.049.000 TL
Sorento 6.190.000 TL
EV3 2.385.000 TL
EV6 3.760.000 TL
EV9 6.540.000 TL

Picanto fiyatları - Nisan 2026

Kia Picanto

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L Benzin Feel, Otomatik 1.315.000 TL 1.315.000 TL
1.0L Benzin Cool, Otomatik 1.435.000 TL 1.335.000 TL

Picanto, Kia’nın şehir odaklı en kompakt modeli olarak düşük yakıt tüketimi ve pratik kullanım özellikleriyle öne çıkıyor. Küçük boyutları sayesinde dar alanlarda avantaj sağlayan model, özellikle şehir içi kullanımda ekonomik bir alternatif sunuyor.

Picanto opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Stonic fiyatları - Nisan 2026

Kia Stonic

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L Benzin Cool, Otomatik 1.999.000 TL 1.999.000 TL

Stonic, B-SUV segmentinde konumlanan ve şehir içi kullanım ile SUV karakterini birleştiren bir model olarak öne çıkıyor. Kompakt yapısı ve yüksek sürüş pozisyonu sayesinde günlük kullanımda pratiklik sunuyor.

Stonic opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Sunroof 60.000 TL Cool

Ceed HB fiyatları - Nisan 2026

Kia Ceed

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.5L Benzin Elegance, Otomatik 2.070.000 TL 2.070.000 TL

Ceed HB, kompakt hatchback segmentinde konumlanan ve dengeli sürüş karakteriyle öne çıkan bir model. Günlük kullanım ve uzun yol performansı arasında dengeli bir yapı sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Ceed HB opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

XCeed fiyatları - Nisan 2026

Kia xCeed

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.0L Mild Hybrid Benzin Cool, Otomatik 1.840.000 TL 1.840.000 TL
1.6L Benzin Elegance, Otomatik 2.175.000 TL 2.175.000 TL

XCeed, hatchback ve SUV karakterini bir araya getiren crossover modeli olarak dikkat çekiyor. Yerden yüksek yapısı ve kompakt ölçüleri sayesinde şehir içi kullanımda konfor ve pratikliği bir arada sunuyor.

XCeed opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sportage fiyatları - Nisan 2026

Kia Sportage

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
1.6L Benzin Live, Otomatik 2.049.000 TL 2.049.000 TL
1.6L Benzin Cool, Otomatik 2.550.000 TL 2.387.000 TL
1.6L Benzin Elegance, Otomatik 2.895.000 TL 2.895.000 TL
1.6L Benzin Prestige, Otomatik 3.160.000 TL 3.160.000 TL
1.6L Benzin 4x4 GT-Line, Otomatik 3.400.000 TL 3.400.000 TL

Sportage, Kia’nın C-SUV segmentindeki en önemli modellerinden biri olarak geniş iç hacmi ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkıyor. Aile kullanımına uygun yapısı ve farklı donanım seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Sportage opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Sorento fiyatları - Nisan 2026

Kia Sorento

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Hibrit Prestige Smart (5 Koltuk), Otomatik 6.190.000 TL 6.190.000 TL
Hibrit Prestige Smart (7 Koltuk), Otomatik 6.330.000 TL 6.330.000 TL

Sorento, Kia’nın üst segment SUV modeli olarak geniş iç hacmi ve hibrit motor seçeneğiyle öne çıkıyor. 7 koltuklu yapısıyla kalabalık aileler için uygun bir kullanım sunan model, konfor ve teknolojiyi bir araya getiriyor.

Sorento opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV3 fiyatları - Nisan 2026

Kia EV3

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Elegance Long Range, Otomatik 2.385.000 TL 2.385.000 TL
Elektrikli Prestige Standard Range, Otomatik 2.405.000 TL 2.405.000 TL
Elektrikli GT-Line Long Range, Otomatik 3.760.000 TL 3.760.000 TL

EV3, Kia’nın yeni nesil elektrikli SUV modeli olarak kompakt boyutları ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Farklı menzil seçenekleriyle hem şehir içi hem de uzun yol kullanımına hitap eden model, elektrikli mobiliteye geçişte önemli bir alternatif sunuyor.

EV3 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV6 fiyatları - Nisan 2026

Kia EV6

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Elegance Standard Range, Otomatik 3.760.000 TL 3.760.000 TL

EV6, Kia’nın elektrikli crossover segmentindeki temsilcisi olarak modern tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkıyor. Elektrikli altyapısı sayesinde sessiz ve konforlu bir sürüş deneyimi sunarken günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yapı sunuyor.

EV6 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

EV9 fiyatları - Nisan 2026

Kia EV9

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat
Elektrikli Prestige (6 Koltuk), Otomatik 6.540.000 TL 6.540.000 TL
Elektrikli GT-Line (6 Koltuk), Otomatik 7.870.000 TL 7.870.000 TL
Elektrikli GT-Line (7 Koltuk), Otomatik 7.870.000 TL 7.870.000 TL

EV9, Kia’nın en büyük ve en premium elektrikli SUV modeli olarak geniş iç hacmi ve üç sıralı koltuk düzeniyle öne çıkıyor. Aile kullanımına uygun yapısı ve yüksek donanım seviyesiyle elektrikli SUV segmentinde üst sınıfa hitap ediyor.

EV9 opsiyon fiyatları - Nisan 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

