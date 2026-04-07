Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

MINI’nin Nisan 2026 fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay genel olarak fiyatlarını sabit tutarken elektrikli Countryman versiyonlarının ürün gamındaki ağırlığı ise artmaya devam ediyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

MINI, Nisan 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini yayımladı. Açıklanan listeye göre markanın ikonik hatchback modellerinde fiyatlar korundu.

Bu içerikte MINI’nin Nisan 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı detayları ve opsiyon seçeneklerini inceleyeceğiz. İlk olarak başlangıç fiyatlarına göz atalım.

İçerikten Görseller

MINI fiyat listesi - Nisan 2026

Model Önceki Ay Başlangıç Fiyatı Güncel Başlangıç Fiyatı
Cooper 3 Kapı 3.181.700 TL 3.181.700 TL
Cooper 5 Kapı 3.042.400 TL 3.042.400 TL
Countryman 3.780.000 TL 3.780.000 TL
Cooper Cabrio 4.822.000 TL 4.822.000 TL

Cooper 3 Kapı fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Benzin Favoured, Otomatik 3.181.700 TL
Benzin John Cooper Works, Otomatik 3.607.400 TL

MINI Cooper 3 Kapı, markanın ikonik tasarımını kompakt boyutlarla birleştiren şehir odaklı bir hatchback model olarak öne çıkıyor. Dinamik sürüş karakteri ve karakteristik tasarım detaylarıyla dikkat çeken model, özellikle şehir içi kullanımda pratik ve eğlenceli bir alternatif sunuyor.

Cooper 5 Kapı fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Benzin Favoured, Otomatik 3.042.400 TL

Cooper 5 Kapı, MINI’nin kompakt yapısını korurken daha fazla iç hacim ve kullanım kolaylığı sunan versiyonu olarak konumlanıyor. Günlük kullanımda pratiklik sağlayan model, şehir içi sürüşlerde konfor ve işlevselliği bir arada sunmayı hedefliyor.

Cooper Cabrio fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Benzin Favoured, Otomatik 4.822.000 TL
Benzin John Cooper Works, Otomatik 5.879.100 TL

Cooper Cabrio, MINI’nin açık hava sürüş deneyimini ön plana çıkaran modeli olarak öne çıkıyor. Katlanabilir tavan yapısı sayesinde keyifli sürüşler sunan otomobil, tasarım ve sürüş karakteriyle markanın eğlenceli DNA’sını yansıtıyor.

Countryman fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Mild Hybrid - Benzin Favoured, Otomatik 3.780.000 TL
Mild Hybrid - Benzin Dark Edition, Otomatik 3.780.000 TL
Mild Hybrid - Benzin Trail Edition, Otomatik 4.400.600 TL
Mild Hybrid - Benzin JCW ALL4, Otomatik 6.450.900 TL
Benzin John Cooper Works ALL4, Otomatik 6.999.500 TL

MINI Countryman, markanın SUV segmentindeki temsilcisi olarak daha geniş iç hacim ve yüksek sürüş pozisyonu sunuyor. Hem şehir içi hem de uzun yol kullanımı için uygun olan model, farklı motor seçenekleri ve donanım seviyeleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Tamamen Elektrikli Countryman fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Elektrik Favoured, Otomatik 2.493.300 TL
Elektrik John Cooper Works, Otomatik 4.250.000 TL
Elektrik John Cooper Works ALL4, Otomatik 5.533.200 TL

Tamamen elektrikli MINI Countryman, markanın elektrikli dönüşüm stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Sıfır emisyonlu sürüş deneyimi sunan model, modern teknolojileri ve farklı güç seçenekleriyle hem çevreci hem de performans odaklı kullanıcıları hedefliyor.

Araba Fiyat Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Otomobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com