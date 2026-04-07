Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

MINI’nin Nisan 2026 fiyat listesi açıklandı. Marka bu ay genel olarak fiyatlarını sabit tutarken elektrikli Countryman versiyonlarının ürün gamındaki ağırlığı ise artmaya devam ediyor.

MINI, Nisan 2026 dönemine ait güncel fiyat listesini yayımladı. Açıklanan listeye göre markanın ikonik hatchback modellerinde fiyatlar korundu.

Bu içerikte MINI’nin Nisan 2026 güncel fiyatlarını, model bazlı detayları ve opsiyon seçeneklerini inceleyeceğiz. İlk olarak başlangıç fiyatlarına göz atalım.

MINI fiyat listesi - Nisan 2026

Model Önceki Ay Başlangıç Fiyatı Güncel Başlangıç Fiyatı Cooper 3 Kapı 3.181.700 TL 3.181.700 TL Cooper 5 Kapı 3.042.400 TL 3.042.400 TL Countryman 3.780.000 TL 3.780.000 TL Cooper Cabrio 4.822.000 TL 4.822.000 TL

Cooper 3 Kapı fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Benzin Favoured, Otomatik 3.181.700 TL Benzin John Cooper Works, Otomatik 3.607.400 TL

MINI Cooper 3 Kapı, markanın ikonik tasarımını kompakt boyutlarla birleştiren şehir odaklı bir hatchback model olarak öne çıkıyor. Dinamik sürüş karakteri ve karakteristik tasarım detaylarıyla dikkat çeken model, özellikle şehir içi kullanımda pratik ve eğlenceli bir alternatif sunuyor.

Cooper 5 Kapı fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Benzin Favoured, Otomatik 3.042.400 TL

Cooper 5 Kapı, MINI’nin kompakt yapısını korurken daha fazla iç hacim ve kullanım kolaylığı sunan versiyonu olarak konumlanıyor. Günlük kullanımda pratiklik sağlayan model, şehir içi sürüşlerde konfor ve işlevselliği bir arada sunmayı hedefliyor.

Cooper Cabrio fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Benzin Favoured, Otomatik 4.822.000 TL Benzin John Cooper Works, Otomatik 5.879.100 TL

Cooper Cabrio, MINI’nin açık hava sürüş deneyimini ön plana çıkaran modeli olarak öne çıkıyor. Katlanabilir tavan yapısı sayesinde keyifli sürüşler sunan otomobil, tasarım ve sürüş karakteriyle markanın eğlenceli DNA’sını yansıtıyor.

Countryman fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Mild Hybrid - Benzin Favoured, Otomatik 3.780.000 TL Mild Hybrid - Benzin Dark Edition, Otomatik 3.780.000 TL Mild Hybrid - Benzin Trail Edition, Otomatik 4.400.600 TL Mild Hybrid - Benzin JCW ALL4, Otomatik 6.450.900 TL Benzin John Cooper Works ALL4, Otomatik 6.999.500 TL

MINI Countryman, markanın SUV segmentindeki temsilcisi olarak daha geniş iç hacim ve yüksek sürüş pozisyonu sunuyor. Hem şehir içi hem de uzun yol kullanımı için uygun olan model, farklı motor seçenekleri ve donanım seviyeleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Tamamen Elektrikli Countryman fiyatları - Nisan 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Elektrik Favoured, Otomatik 2.493.300 TL Elektrik John Cooper Works, Otomatik 4.250.000 TL Elektrik John Cooper Works ALL4, Otomatik 5.533.200 TL

Tamamen elektrikli MINI Countryman, markanın elektrikli dönüşüm stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Sıfır emisyonlu sürüş deneyimi sunan model, modern teknolojileri ve farklı güç seçenekleriyle hem çevreci hem de performans odaklı kullanıcıları hedefliyor.