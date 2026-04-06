iPhone 18 Pro Max Şimdiye Kadar Üretilmiş En Kalın ve En Ağır iPhone Olacak (Yine de Hoşunuza Gidecek)

İddialara göre iPhone 18 Pro Max ile Apple, tarihin en kalın ve en ağır iPhone'unu kullanıma sunacak.

Barış Bulut

İddialara göre Apple, iPhone 17’nin ardından gelecek iPhone 18 serisinde radikal bir tasarım değişikliğine gitmeyi planlamıyor ama donanım tarafında işler bir nebze değişecek.

Yeni iPhone 18 serisinde en dikkat çekici değişiklik tasarım değil, donanım tarafında olacak.

iPhone 18 Pro Max'in batarya kapasitesi ciddi ölçüde artacak

Yeni serideki bu fiziksel değişimin en önemli nedeni ise daha büyük batarya olacak. Apple’ın yeni cihazları kalınlaştırarak pil kapasitesini artıracağı ve böylece kullanıcıya çok daha uzun kullanım süresi sunmayı hedeflediği belirtiliyor. Özellikle iPhone 18 Pro Max’in bataryasının önceki nesle göre belirgin şekilde büyümesi bekleniyor.

Son olarak Apple’ın yeni nesil A20 ve A20 Pro işlemcileriyle birlikte kendi geliştirdiği C2 5G modemini kullanacağı söyleniyor. Android üreticileri maliyet baskısı ve donanım krizleriyle mücadele ederken, gelen raporlar Apple’ın bu süreçten daha az etkilendiği yönünde. Bu da iPhone 18 serisine yönelik beklentileri artırıyor desek yalan olmaz.

Peki sizin iPhone 18 serisinden beklentileriniz neler? Daha ağır ve daha kalın bir telefon kullanmayı tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

