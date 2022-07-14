Kalbin Çalışan Bir Parçası Laboratuvarda Geliştirildi

Bilim insanları, laboratuvar ortamında insan kalbinin küçük bir parçasını sıfırdan geliştirmeyi başardı. Bu ufak parça tıpkı kalpte olduğu gibi atabiliyor.

Kardiyovasküler hastalıklar konusunda geliştirilen tedavi yöntemleri oldukça çeşitli ve tıp bilimi ilerledikçe bu yöntemler daha da başarılı hale geldi. Yine de her yıl dünya çapında 18 milyona yakın insan kalp sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor.

Bilim insanları şimdi insan kalbindeki bir damar açıklığının küçük, kalp gibi atan bir modelini geliştirmeyi başardı. Bu çalışma sayesinde yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve incelemeler için önemli bir zemin ortaya çıkmış oldu.

Önemli tedavi çalışmalarının önü açıldı

Toronto Üniversitesi ve Montreal Üniversitesi'nden bilim insanları, milimetre uzunluğuna sahip bir damar kopyası yapmayı başardı. Üstelik bu damar gerçekten kalpte olduğu gibi atmakla da kalmıyor, sıvı pompalamayı da başarıyor. Yani vücutta kanın pompalanmasını simüle etmeyi mümkün kılıyor. İnsan embriyolarında da benzer büyüklükte damarlar bulunuyor.

Toronto Üniversitesi'nden biyomedikal mühendis Sargol Okhovatian, yaptığı açıklamada "Modelimiz sayesinde damar her kasıldığında itilen sıvı miktarı olan fırlatma hacmini ölçebiliyoruz. Bunları daha önceki modellerde ölçebilmek neredeyse imkansızdı." diyor.

Normal şartlarda kan damarlarını incelemek için çok da fazla alternatif bulunmuyor. Ya otopsi sonrası kadavralardan artık çalışmayan kalpler alınarak inceleniyor ya da doku kültürleri üzerinde biyokimyasal fonksiyonlara yönelik çalışmalar yapılıyor. Yine de bu çalışmalarda üç boyutlu ve atan bir damarın hidrolik yapısı gözlemlenemiyor.

Etik çekinceler geride kalabilir

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler yaşayan bir kalbin herhangi bir tedaviye nasıl tepki vereceğini görmek için kullanılabilse de bu noktada da işin içine etik tartışmaları geliyor. Yeni çalışmada ise tam bir organ haline gelmemiş olan 3 boyutlu organik yazıcıyla geliştirilmiş modeller yeni bir pencere açıyor. Bu çalışmalarda sentetik ve biyolojik materyallerden oluşan bir bileşim kullanılıyor.

Araştırmacıların geliştirdiği damar, kalbin sol odacığından çıkan ve Aort'a kan pompalayan damarın bir kopyası olma özelliğini taşıyor. Üç katlı hücre yapısından oluşan hücre özel bir sistem yardımıyla doğal atma hareketini yapıyor. Stimülasyon içinse elektrik kullanılıyor.

Yeni geliştirilen minyatür damar henüz insan kalbinin yüzde 5'i kadar kan pompalayabiliyor olsa da konseptin başarılı olabileceğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Daha fazla katmanlı ve görece daha büyük bir model ile yeni çalışmaların yolu da açılacaktır. Araştırma Advanced Biology dergisinde yayımlandı.