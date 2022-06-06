Yerli Kamikaze İHA 'Kargı' İlk Kez Sergilendi

Lentatek öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK, SAGE ve TEI tarafından geliştirilen kamikaze İHA'sı kargı bugün ilk kez sergilendi. Hava aracı, düşman hava savunma sistemlerini baskı altına almak ve tespit etmekle yükümlü olacak.

Her geçen gün büyümesini sürdüren Türk savunma sanayii, yakında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere envantere girecek yeni insansız hava aracını gün yüzüne çıkardı. TÜBİTAK desteği ile Lentatek tarafından başlatılan Kargı Projesi, ilk kez bugün sergilendi.

Türk Savunma Sanayisi için de birçok ilki taşıyacak olan Kargı, kamikaze İHA’sı olarak görev yapacak. EFES-2022 Tatbikatı kapsamında ilk kez gösterilen İHA, paylaşılan bilgilere göre çok yakında seri üretime girecek. Proje, Lentatek öncülüğünde ASELSAN, TÜBİTAK, SAGE ve TEI iş birliğiyle yürütülüyor.

Hava savunma sistemlerinin baskı altında kalması hedeflenecek:

Kargı, düşman entegre hava savunmasındaki radarları ve düşmanın satıhtan havaya silah sistemlerinin baskı altına alınması ve tespit edilmesi amacıyla geliştirildi. Hava aracı, roket motoru sayesinde saklama kutusu olarak kullanılan kanisterlerden fırlatılıyor, düşman hava sahası üzerinde uzun süre gezinebiliyor ve üzerindeki RF arayıcı başlık ve tahrip sistemi ile hedefi tespit edip imha edebiliyor.

Milli ve yerli imkânlarla geliştirildiği açıklanan Kargı, ilk başarılı uçuşunu 2018 yılında gerçekleştirdi. Kargı’nın yabancı menşeili bileşenlerini yerlileştirme çalıştırmaları sonucunda RF arayıcı başlık ve tahrip sistemi, uçuş motoru, fırlatma motoru, link sistemi, pervane ve yakıt tankı gibi sistemler yerli olarak geliştirildi. Hava aracı, Ar-Ge çalışması sonucunda tasarlanan Kargı, maliyet ve zaman avantajlarıyla TSK’ya güç katacak.